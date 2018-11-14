"طامي" إلى "السابعة" بوزارة الدفاع

صدرت الموافقة على ترقية الموظف "محمد إبراهيم محمد طامي" إلى المرتبة السابعة على وظيفة مطور برامج بوزارة الدفاع.
وأعرب "طامي" عن اعتزازه بالترقية التي ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالأداء.
صدرت الموافقة على ترقية الموظف "محمد إبراهيم محمد طامي" إلى المرتبة السابعة على وظيفة مطور برامج بوزارة الدفاع.
وأعرب "طامي" عن اعتزازه بالترقية التي ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالأداء.
صدرت الموافقة على ترقية الموظف "محمد إبراهيم محمد طامي" إلى المرتبة السابعة على وظيفة مطور برامج بوزارة الدفاع.
وأعرب "طامي" عن اعتزازه بالترقية التي ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالأداء.
صدرت الموافقة على ترقية الموظف "محمد إبراهيم محمد طامي" إلى المرتبة السابعة على وظيفة مطور برامج بوزارة الدفاع.
وأعرب "طامي" عن اعتزازه بالترقية التي ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالأداء.