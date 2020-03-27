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شاهد .. شوارع مراكز شمال بلقرن من دون حركة للمركبات والمشاة

الأهالي ملتزمون بقرار منع التجول

شهدت شوارع مراكز شمال محافظة بلقرن "البشائر، خثعم، شواص" خلواً تاماً من المركبات وأي حركة مشاة، تطبيقاً والتزاماً بقرار منع التجول.

"سبق" وثقت، مساء الليلة، انتشار الجهات الأمنية في الطرق الرئيسة وتمركزت في عددٍ من النقاط لرصد أي مخالفات لقرار المنع، بتواجد ميداني من قبل بندر الشهري رئيس مركز البشائر، وخالد علي بن محيا، رئيس مركز شواص، وحمود بن نايف الحقباني، رئيس مركز خثعم، وبمتابعة مستمرة من محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، الذين أكدوا جميعهم حرص وتعاون الأهالي في تطبيق التوجيهات الصادرة في قرار المنع.

ووجّه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، المحافظين ورؤساء المراكز واللجان الأمنية الفرعية في المحافظات بالنزول ميدانياً، وتفقد كل الإجراءات الأمنية تنفيذاً للأمر الملكي الكريم في منع التجول بعد الساعة السابعة وحتى السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً.

فيروس كورونا الجديد منع التجول بلقرن

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد .. شوارع مراكز شمال بلقرن من دون حركة للمركبات والمشاة
سبق

شهدت شوارع مراكز شمال محافظة بلقرن "البشائر، خثعم، شواص" خلواً تاماً من المركبات وأي حركة مشاة، تطبيقاً والتزاماً بقرار منع التجول.

"سبق" وثقت، مساء الليلة، انتشار الجهات الأمنية في الطرق الرئيسة وتمركزت في عددٍ من النقاط لرصد أي مخالفات لقرار المنع، بتواجد ميداني من قبل بندر الشهري رئيس مركز البشائر، وخالد علي بن محيا، رئيس مركز شواص، وحمود بن نايف الحقباني، رئيس مركز خثعم، وبمتابعة مستمرة من محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، الذين أكدوا جميعهم حرص وتعاون الأهالي في تطبيق التوجيهات الصادرة في قرار المنع.

ووجّه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، المحافظين ورؤساء المراكز واللجان الأمنية الفرعية في المحافظات بالنزول ميدانياً، وتفقد كل الإجراءات الأمنية تنفيذاً للأمر الملكي الكريم في منع التجول بعد الساعة السابعة وحتى السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
10:06 PM

شاهد .. شوارع مراكز شمال بلقرن من دون حركة للمركبات والمشاة

الأهالي ملتزمون بقرار منع التجول

A A A
سويد الحارثي - بلقرن
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6,643

شهدت شوارع مراكز شمال محافظة بلقرن "البشائر، خثعم، شواص" خلواً تاماً من المركبات وأي حركة مشاة، تطبيقاً والتزاماً بقرار منع التجول.

"سبق" وثقت، مساء الليلة، انتشار الجهات الأمنية في الطرق الرئيسة وتمركزت في عددٍ من النقاط لرصد أي مخالفات لقرار المنع، بتواجد ميداني من قبل بندر الشهري رئيس مركز البشائر، وخالد علي بن محيا، رئيس مركز شواص، وحمود بن نايف الحقباني، رئيس مركز خثعم، وبمتابعة مستمرة من محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، الذين أكدوا جميعهم حرص وتعاون الأهالي في تطبيق التوجيهات الصادرة في قرار المنع.

ووجّه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، المحافظين ورؤساء المراكز واللجان الأمنية الفرعية في المحافظات بالنزول ميدانياً، وتفقد كل الإجراءات الأمنية تنفيذاً للأمر الملكي الكريم في منع التجول بعد الساعة السابعة وحتى السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً.

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