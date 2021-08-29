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مستثمر بمهرجان عسل الباحة: تغيير الموقع دفعنا إلى الاعتذار

العارضون يكشفون حجم الخسائر الناجمة عن تبديل الموعد

أكد المستثمر عبدالله الزهراني أن نقل مهرجان العسل من محافظة بلجرشي لمدينة الباحة هو السبب في اعتذاره عن التنظيم وذلك بعد توقيعه للعقود والبدء في التجهيزات وإعلان انطلاقه في بلجرشي على لوحات إعلانية وفيلم مصور وتصاميم وملفات، وذلك قبل الانطلاق بـ20 يومًا فقط، والذي أُجّل من منتصف شهر ذي الحجة للعام المنصرم للخامس من شهر محرم الجاري ويُختتم اليوم بحضور وكيل إمارة الباحة عبدالمنعم الشهري.

وقال عبدالله الزهراني لـ"سبق": تم توقيع العقد لإقامة المهرجان في محافظة بلجرشي، وبعد ما يقارب شهرين من توقيع العقد تم نقل المهرجان الى مدينة الباحة وقبل انطلاق المهرجان بحدود 20 يومًا ولعدم وجود الموقع المناسب للعارضين ولنا كمنفذين وكذلك ضيق الوقت والموقع غير المناسب تقدمنا بالاعتذار عن تنفيذه .

وأضاف: عدد العارضين الذين أبدوا رغبتهم بالمشاركة تجاوز 30 عارضًا في محافظة بلجرشي وذلك مقابل تأمين السكن لهم والمستودعات واتساع مساحة الأركان، إلا أن الكثير اعتذر بعد تغيير موعد ومكان انطلاقه إلى ما دون عشرة عارضين.

وأردف: الخسائر المادية تمثلت في شحن الأدوات من تبوك إلى الباحة واستئجار سكن للمنظمين والفنيين والعمالة وتعطل السيارات والعمالة والكوادر المنظمة لأكثر من أسبوع وكذلك طباعة اللوحات وإعداد فيديوهات وأفلام تسويقية للمهرجان وعمل تصاميم منذ توقيع العقد لحين الاعتذار.

وقال "الزهراني": قرأنا أن المبيعات في المهرجان خلال 10 أيام في المهرجان الحالي بلغت طنًا واحدًا، بينما في النسخة 11 عام 1439 والتي نفذتها مؤسسة وسام البادية تجاوزت المبيعات طنًا في اليوم الواحد في بعض الأيام، وكان وقت التنفيذ في ذروة إنتاج العسل منتصف الصيف.

من ناحيته، قال سعيد العامري لـ"سبق" وهو أحد عارضي العسل والذي اعتذر عن المشاركة هذا العام: كوفيد ١٩ أحد أسباب العزوف عن المشاركة، كما أن الأسعار مرتفعة في المحلات والتوقيت غير مناسب لانشغال الناس بالتجهيز للمدارس، فالموعد السابق هو الأنسب حيث يصادف إنتاج عسل الطلحة في جنوب المملكة والشمال.

وأوضح أحد كبار أصحاب المناحل والفائز بجائزة المركز الأول على مستوى العالم في إحدى السنوات القريبة الماضية: بدايةً كان المهرجان في محافظة بلجرشي وتم الاتفاق وتوقيع العقود على ذلك الأساس، ثم أُعلن التأجيل ونُقل الى الباحة ثم اعتذر المنظم ولا نعلم سبب تأخير المهرجان وتغيير الموقع، والمهرجان كان في وقت خاطئ جداً وموقع غير مناسب.

وقد عرضت "سبق" التساؤل على الأستاذ الدكتور أحمد الخازم رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية في الباحة، ولكنه اعتذر عن التعليق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستثمر بمهرجان عسل الباحة: تغيير الموقع دفعنا إلى الاعتذار
سبق

أكد المستثمر عبدالله الزهراني أن نقل مهرجان العسل من محافظة بلجرشي لمدينة الباحة هو السبب في اعتذاره عن التنظيم وذلك بعد توقيعه للعقود والبدء في التجهيزات وإعلان انطلاقه في بلجرشي على لوحات إعلانية وفيلم مصور وتصاميم وملفات، وذلك قبل الانطلاق بـ20 يومًا فقط، والذي أُجّل من منتصف شهر ذي الحجة للعام المنصرم للخامس من شهر محرم الجاري ويُختتم اليوم بحضور وكيل إمارة الباحة عبدالمنعم الشهري.

وقال عبدالله الزهراني لـ"سبق": تم توقيع العقد لإقامة المهرجان في محافظة بلجرشي، وبعد ما يقارب شهرين من توقيع العقد تم نقل المهرجان الى مدينة الباحة وقبل انطلاق المهرجان بحدود 20 يومًا ولعدم وجود الموقع المناسب للعارضين ولنا كمنفذين وكذلك ضيق الوقت والموقع غير المناسب تقدمنا بالاعتذار عن تنفيذه .

وأضاف: عدد العارضين الذين أبدوا رغبتهم بالمشاركة تجاوز 30 عارضًا في محافظة بلجرشي وذلك مقابل تأمين السكن لهم والمستودعات واتساع مساحة الأركان، إلا أن الكثير اعتذر بعد تغيير موعد ومكان انطلاقه إلى ما دون عشرة عارضين.

وأردف: الخسائر المادية تمثلت في شحن الأدوات من تبوك إلى الباحة واستئجار سكن للمنظمين والفنيين والعمالة وتعطل السيارات والعمالة والكوادر المنظمة لأكثر من أسبوع وكذلك طباعة اللوحات وإعداد فيديوهات وأفلام تسويقية للمهرجان وعمل تصاميم منذ توقيع العقد لحين الاعتذار.

وقال "الزهراني": قرأنا أن المبيعات في المهرجان خلال 10 أيام في المهرجان الحالي بلغت طنًا واحدًا، بينما في النسخة 11 عام 1439 والتي نفذتها مؤسسة وسام البادية تجاوزت المبيعات طنًا في اليوم الواحد في بعض الأيام، وكان وقت التنفيذ في ذروة إنتاج العسل منتصف الصيف.

من ناحيته، قال سعيد العامري لـ"سبق" وهو أحد عارضي العسل والذي اعتذر عن المشاركة هذا العام: كوفيد ١٩ أحد أسباب العزوف عن المشاركة، كما أن الأسعار مرتفعة في المحلات والتوقيت غير مناسب لانشغال الناس بالتجهيز للمدارس، فالموعد السابق هو الأنسب حيث يصادف إنتاج عسل الطلحة في جنوب المملكة والشمال.

وأوضح أحد كبار أصحاب المناحل والفائز بجائزة المركز الأول على مستوى العالم في إحدى السنوات القريبة الماضية: بدايةً كان المهرجان في محافظة بلجرشي وتم الاتفاق وتوقيع العقود على ذلك الأساس، ثم أُعلن التأجيل ونُقل الى الباحة ثم اعتذر المنظم ولا نعلم سبب تأخير المهرجان وتغيير الموقع، والمهرجان كان في وقت خاطئ جداً وموقع غير مناسب.

وقد عرضت "سبق" التساؤل على الأستاذ الدكتور أحمد الخازم رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية في الباحة، ولكنه اعتذر عن التعليق.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
05:23 PM
اخر تعديل
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
08:21 AM

مستثمر بمهرجان عسل الباحة: تغيير الموقع دفعنا إلى الاعتذار

العارضون يكشفون حجم الخسائر الناجمة عن تبديل الموعد

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
3
2,402

أكد المستثمر عبدالله الزهراني أن نقل مهرجان العسل من محافظة بلجرشي لمدينة الباحة هو السبب في اعتذاره عن التنظيم وذلك بعد توقيعه للعقود والبدء في التجهيزات وإعلان انطلاقه في بلجرشي على لوحات إعلانية وفيلم مصور وتصاميم وملفات، وذلك قبل الانطلاق بـ20 يومًا فقط، والذي أُجّل من منتصف شهر ذي الحجة للعام المنصرم للخامس من شهر محرم الجاري ويُختتم اليوم بحضور وكيل إمارة الباحة عبدالمنعم الشهري.

وقال عبدالله الزهراني لـ"سبق": تم توقيع العقد لإقامة المهرجان في محافظة بلجرشي، وبعد ما يقارب شهرين من توقيع العقد تم نقل المهرجان الى مدينة الباحة وقبل انطلاق المهرجان بحدود 20 يومًا ولعدم وجود الموقع المناسب للعارضين ولنا كمنفذين وكذلك ضيق الوقت والموقع غير المناسب تقدمنا بالاعتذار عن تنفيذه .

وأضاف: عدد العارضين الذين أبدوا رغبتهم بالمشاركة تجاوز 30 عارضًا في محافظة بلجرشي وذلك مقابل تأمين السكن لهم والمستودعات واتساع مساحة الأركان، إلا أن الكثير اعتذر بعد تغيير موعد ومكان انطلاقه إلى ما دون عشرة عارضين.

وأردف: الخسائر المادية تمثلت في شحن الأدوات من تبوك إلى الباحة واستئجار سكن للمنظمين والفنيين والعمالة وتعطل السيارات والعمالة والكوادر المنظمة لأكثر من أسبوع وكذلك طباعة اللوحات وإعداد فيديوهات وأفلام تسويقية للمهرجان وعمل تصاميم منذ توقيع العقد لحين الاعتذار.

وقال "الزهراني": قرأنا أن المبيعات في المهرجان خلال 10 أيام في المهرجان الحالي بلغت طنًا واحدًا، بينما في النسخة 11 عام 1439 والتي نفذتها مؤسسة وسام البادية تجاوزت المبيعات طنًا في اليوم الواحد في بعض الأيام، وكان وقت التنفيذ في ذروة إنتاج العسل منتصف الصيف.

من ناحيته، قال سعيد العامري لـ"سبق" وهو أحد عارضي العسل والذي اعتذر عن المشاركة هذا العام: كوفيد ١٩ أحد أسباب العزوف عن المشاركة، كما أن الأسعار مرتفعة في المحلات والتوقيت غير مناسب لانشغال الناس بالتجهيز للمدارس، فالموعد السابق هو الأنسب حيث يصادف إنتاج عسل الطلحة في جنوب المملكة والشمال.

وأوضح أحد كبار أصحاب المناحل والفائز بجائزة المركز الأول على مستوى العالم في إحدى السنوات القريبة الماضية: بدايةً كان المهرجان في محافظة بلجرشي وتم الاتفاق وتوقيع العقود على ذلك الأساس، ثم أُعلن التأجيل ونُقل الى الباحة ثم اعتذر المنظم ولا نعلم سبب تأخير المهرجان وتغيير الموقع، والمهرجان كان في وقت خاطئ جداً وموقع غير مناسب.

وقد عرضت "سبق" التساؤل على الأستاذ الدكتور أحمد الخازم رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية في الباحة، ولكنه اعتذر عن التعليق.

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