النصر يجدد لمدافعه عبدالإله العمري

أعلن الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تجديد التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم والمنتخب الوطني عبدالإله العمري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الحساب الرسمي للنادي :"أنهى رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت قبل قليل إجراءات تجديد عقد نجم منتخبنا الوطني ونادي النصر الكابتن عبدالإله العمري لمدة ثلاث سنوات قادمة".

وكانت تقارير صحفية سابقة قد تحدثت عن رغبة ناديي الهلال والشباب في التعاقد مع اللاعب علمًا بأن إدارة النادي سبق أن أعلنت التجديد أيضًا مع لاعبها سامي النجعي.