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معرض "لا تترك أثر" يعزز 7 مبادئ لزوار سوق عكاظ

ويقدم دورات تدريبية للرجال والنساء للمحافظة على البيئة

يقدم معرض "لا تترك أثر" بسوق عكاظ جوانب تعريفية للمحافظة على البيئية وكيفية الاستمتاع بها دون التسبب في تدهورها أو تدميرها.

ويسعى المعرض إلى تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة من خلال تطبيق واتباع السائح للعديد من المبادئ والمهارات أثناء وجوده في البيئات الطبيعية.

وأوضح المشرف على معرض "لا تترك أثر"، محمد التميمي، أن البرنامج يتضمن سبعة مبادئ رئيسة هي: "التخطيط المسبق والإعداد للرحلة، واختيار المسارات وأماكن التخييم فوق أسطح صلبة، والتخلص السليم من المخلفات، وترك ما نجده دون تغيير، والحد من الآثار السلبية لإشعال النار، وحسن التعامل مع المخلوقات الفطرية بكافة أنواعها، واحترام مشاعر الزوار الآخرين".

وأكد "التميمي" أن الهيئة العامة للسياحة تسعى إلى تعزيز الثقافة المجتمعية في المحافظة على البيئة خصوصًا، وأن المملكة تشهد نموًّا سكانيًّا واقتصاديًّا يصاحبه نمو في أعداد سياح المناطق الطبيعية بشكل مضطرد؛ ما يترتب عليه العديد من السلبيات التي تقلل من جاذبيتها السياحية.

وبيّن أن برنامج "لا تترك أثر" هو مبادرة وطنية تتبناها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتنمية السياحة البيئية المسؤولة ويقوم على تطبيق عدد من المبادئ التي تساهم في زيادة الاستمتاع بالسياحة البيئية وتنميتها، مع حثّ السائح على اتباع السلوكيات الإيجابية ورفض الممارسات السلبية للمحافظة على البيئة.

وأكد أن البرنامج مبني على تجارب عالمية مماثلة وناجحة في كلٍّ من: الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، والبرازيل، واسكتلندا، وفنلندا، والأرجنتين، واليابان، وغيرها من الدول حول العالم، والاستعانة بخبراء السياحة البيئية في منظمات وجمعيات "لا تترك أثر".

وذكر أن برنامج "لا تترك أثر" يقدم لزوار سوق عكاظ عددًا من الدورات التدريبية للمحافظة على البيئة للعنصرين الرجالي والنسائي بمختلف الفئات العمرية.

الدورة 12 من سوق عكاظ سوق عكاظ

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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معرض "لا تترك أثر" يعزز 7 مبادئ لزوار سوق عكاظ
سبق

يقدم معرض "لا تترك أثر" بسوق عكاظ جوانب تعريفية للمحافظة على البيئية وكيفية الاستمتاع بها دون التسبب في تدهورها أو تدميرها.

ويسعى المعرض إلى تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة من خلال تطبيق واتباع السائح للعديد من المبادئ والمهارات أثناء وجوده في البيئات الطبيعية.

وأوضح المشرف على معرض "لا تترك أثر"، محمد التميمي، أن البرنامج يتضمن سبعة مبادئ رئيسة هي: "التخطيط المسبق والإعداد للرحلة، واختيار المسارات وأماكن التخييم فوق أسطح صلبة، والتخلص السليم من المخلفات، وترك ما نجده دون تغيير، والحد من الآثار السلبية لإشعال النار، وحسن التعامل مع المخلوقات الفطرية بكافة أنواعها، واحترام مشاعر الزوار الآخرين".

وأكد "التميمي" أن الهيئة العامة للسياحة تسعى إلى تعزيز الثقافة المجتمعية في المحافظة على البيئة خصوصًا، وأن المملكة تشهد نموًّا سكانيًّا واقتصاديًّا يصاحبه نمو في أعداد سياح المناطق الطبيعية بشكل مضطرد؛ ما يترتب عليه العديد من السلبيات التي تقلل من جاذبيتها السياحية.

وبيّن أن برنامج "لا تترك أثر" هو مبادرة وطنية تتبناها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتنمية السياحة البيئية المسؤولة ويقوم على تطبيق عدد من المبادئ التي تساهم في زيادة الاستمتاع بالسياحة البيئية وتنميتها، مع حثّ السائح على اتباع السلوكيات الإيجابية ورفض الممارسات السلبية للمحافظة على البيئة.

وأكد أن البرنامج مبني على تجارب عالمية مماثلة وناجحة في كلٍّ من: الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، والبرازيل، واسكتلندا، وفنلندا، والأرجنتين، واليابان، وغيرها من الدول حول العالم، والاستعانة بخبراء السياحة البيئية في منظمات وجمعيات "لا تترك أثر".

وذكر أن برنامج "لا تترك أثر" يقدم لزوار سوق عكاظ عددًا من الدورات التدريبية للمحافظة على البيئة للعنصرين الرجالي والنسائي بمختلف الفئات العمرية.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
08:02 PM
اخر تعديل
03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
09:41 PM

معرض "لا تترك أثر" يعزز 7 مبادئ لزوار سوق عكاظ

ويقدم دورات تدريبية للرجال والنساء للمحافظة على البيئة

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متعب البقمي - الطائف
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يقدم معرض "لا تترك أثر" بسوق عكاظ جوانب تعريفية للمحافظة على البيئية وكيفية الاستمتاع بها دون التسبب في تدهورها أو تدميرها.

ويسعى المعرض إلى تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة من خلال تطبيق واتباع السائح للعديد من المبادئ والمهارات أثناء وجوده في البيئات الطبيعية.

وأوضح المشرف على معرض "لا تترك أثر"، محمد التميمي، أن البرنامج يتضمن سبعة مبادئ رئيسة هي: "التخطيط المسبق والإعداد للرحلة، واختيار المسارات وأماكن التخييم فوق أسطح صلبة، والتخلص السليم من المخلفات، وترك ما نجده دون تغيير، والحد من الآثار السلبية لإشعال النار، وحسن التعامل مع المخلوقات الفطرية بكافة أنواعها، واحترام مشاعر الزوار الآخرين".

وأكد "التميمي" أن الهيئة العامة للسياحة تسعى إلى تعزيز الثقافة المجتمعية في المحافظة على البيئة خصوصًا، وأن المملكة تشهد نموًّا سكانيًّا واقتصاديًّا يصاحبه نمو في أعداد سياح المناطق الطبيعية بشكل مضطرد؛ ما يترتب عليه العديد من السلبيات التي تقلل من جاذبيتها السياحية.

وبيّن أن برنامج "لا تترك أثر" هو مبادرة وطنية تتبناها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتنمية السياحة البيئية المسؤولة ويقوم على تطبيق عدد من المبادئ التي تساهم في زيادة الاستمتاع بالسياحة البيئية وتنميتها، مع حثّ السائح على اتباع السلوكيات الإيجابية ورفض الممارسات السلبية للمحافظة على البيئة.

وأكد أن البرنامج مبني على تجارب عالمية مماثلة وناجحة في كلٍّ من: الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، والبرازيل، واسكتلندا، وفنلندا، والأرجنتين، واليابان، وغيرها من الدول حول العالم، والاستعانة بخبراء السياحة البيئية في منظمات وجمعيات "لا تترك أثر".

وذكر أن برنامج "لا تترك أثر" يقدم لزوار سوق عكاظ عددًا من الدورات التدريبية للمحافظة على البيئة للعنصرين الرجالي والنسائي بمختلف الفئات العمرية.

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