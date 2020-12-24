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النفط يواصل ارتفاعه.. "برنت" أعلى من 51 دولارًا للبرميل

كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات كورونا

ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 0.3% لتتداول عند 51.4 دولارًا للبرميل.

كما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.2% لتتداول عند 48.2 دولارًا للبرميل وفق "رويترز".

كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام، ثم بدأت بالانخفاض مع أخبار السلالة الجديدة من الفيروس لتعود مجددًا للارتفاع.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يواصل ارتفاعه.. "برنت" أعلى من 51 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 0.3% لتتداول عند 51.4 دولارًا للبرميل.

كما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.2% لتتداول عند 48.2 دولارًا للبرميل وفق "رويترز".

كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام، ثم بدأت بالانخفاض مع أخبار السلالة الجديدة من الفيروس لتعود مجددًا للارتفاع.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
10:44 AM

النفط يواصل ارتفاعه.. "برنت" أعلى من 51 دولارًا للبرميل

كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 0.3% لتتداول عند 51.4 دولارًا للبرميل.

كما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.2% لتتداول عند 48.2 دولارًا للبرميل وفق "رويترز".

كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام، ثم بدأت بالانخفاض مع أخبار السلالة الجديدة من الفيروس لتعود مجددًا للارتفاع.

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