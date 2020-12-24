كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام، ثم بدأت بالانخفاض مع أخبار السلالة الجديدة من الفيروس لتعود مجددًا للارتفاع.

كما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.2% لتتداول عند 48.2 دولارًا للبرميل وفق "رويترز".

ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 0.3% لتتداول عند 51.4 دولارًا للبرميل.

النفط يواصل ارتفاعه.. "برنت" أعلى من 51 دولارًا للبرميل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-24 ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 0.3% لتتداول عند 51.4 دولارًا للبرميل. كما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.2% لتتداول عند 48.2 دولارًا للبرميل وفق "رويترز". كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام، ثم بدأت بالانخفاض مع أخبار السلالة الجديدة من الفيروس لتعود مجددًا للارتفاع.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442 10:44 AM

النفط يواصل ارتفاعه.. "برنت" أعلى من 51 دولارًا للبرميل كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات كورونا





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ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق، اليوم، بنسبة 0.3% لتتداول عند 51.4 دولارًا للبرميل.

كما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 0.2% لتتداول عند 48.2 دولارًا للبرميل وفق "رويترز".

كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام، ثم بدأت بالانخفاض مع أخبار السلالة الجديدة من الفيروس لتعود مجددًا للارتفاع.