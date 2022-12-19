5 محظورات تتنافى مع الضوابط البيئية لإقامة المخيمات.. تعرف عليها
نبهت أمانة منطقة الرياض المتنزهين الراغبين في إقامة المخيمات، من الوقوع في محظورات التخييم أو أحدها، مما يتنافى مع الضوابط البيئية.
وفي التفاصيل: شملت المحظورات: إتلاف البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية، وحظر إلقاء النفايات أو ردمها أو حرقها، كذلك حظر المساس بجميع الكائنات الفطرية.
وتضمّنت أيضًا: حظر ممارسة الرعي لأصحاب المواشي، وتجريف التربة أو أي حفر في الطريق.
أمانة الرياض
5 محظورات تتنافى مع الضوابط البيئية لإقامة المخيمات.. تعرف عليها
فهد الغبيوي
سبق
2019-12-19
نبهت أمانة منطقة الرياض المتنزهين الراغبين في إقامة المخيمات، من الوقوع في محظورات التخييم أو أحدها، مما يتنافى مع الضوابط البيئية.
وفي التفاصيل: شملت المحظورات: إتلاف البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية، وحظر إلقاء النفايات أو ردمها أو حرقها، كذلك حظر المساس بجميع الكائنات الفطرية.
وتضمّنت أيضًا: حظر ممارسة الرعي لأصحاب المواشي، وتجريف التربة أو أي حفر في الطريق.
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
08:35 PM
5 محظورات تتنافى مع الضوابط البيئية لإقامة المخيمات.. تعرف عليها
نبهت أمانة منطقة الرياض المتنزهين الراغبين في إقامة المخيمات، من الوقوع في محظورات التخييم أو أحدها، مما يتنافى مع الضوابط البيئية.
وفي التفاصيل: شملت المحظورات: إتلاف البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية، وحظر إلقاء النفايات أو ردمها أو حرقها، كذلك حظر المساس بجميع الكائنات الفطرية.
وتضمّنت أيضًا: حظر ممارسة الرعي لأصحاب المواشي، وتجريف التربة أو أي حفر في الطريق.