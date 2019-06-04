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السديري: الـ 25٪ المخصومة جاءت تقديرًا لمتضرري الجنوب وليست تعويضًا لهم

أكد أن شركة الكهرباء تعمل على تطوير أنظمتها لتفادي الانقطاع مستقبلاً

اعتبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد حسين السديري الـ25 ٪ التي خصمتها الشركة لمتضرري الانقطاع بالجنوب لشهر يونيو أنها ليست تعويضًا عن خسائرهم التي تكبدوها بقدر ما هي تقدير لوقوفهم معنا حتى تم حل الأزمة.

جاء ذلك في رد "السديري" على سؤال "سبق" حول هل تعد الـ25 ٪ كافية للمتضررين، حيث إن المواطن يستحق أكثر من ذلك بعد أن تكبدوا خسائر فادحة من جراء الانقطاع؟، مؤكدًا أن المواطن السعودي يستحق أكثر من ذلك وأن الـ25 ٪ التي خصمتها الشركة لمتضرري الانقطاع ليست تعويضًا عن خسائرهم التي تكبدوها بقدر ما هي تقدير لوقوفهم معنا حتى تم حل الأزمة، ولكن من تضرروا في أجهزتهم عليهم التوجه نحو القضاء.

وقال إن الشركة تعمل حاليًا على تطوير أنظمتها من ناحية الانقطاعات، حيث تمت زيارة كل مواقع الخلل بالمناطق الجنوبية وتم عمل خطط لها لتفادي الانقطاع مستقبلاً.

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السديري: الـ 25٪ المخصومة جاءت تقديرًا لمتضرري الجنوب وليست تعويضًا لهم
سبق

اعتبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد حسين السديري الـ25 ٪ التي خصمتها الشركة لمتضرري الانقطاع بالجنوب لشهر يونيو أنها ليست تعويضًا عن خسائرهم التي تكبدوها بقدر ما هي تقدير لوقوفهم معنا حتى تم حل الأزمة.

جاء ذلك في رد "السديري" على سؤال "سبق" حول هل تعد الـ25 ٪ كافية للمتضررين، حيث إن المواطن يستحق أكثر من ذلك بعد أن تكبدوا خسائر فادحة من جراء الانقطاع؟، مؤكدًا أن المواطن السعودي يستحق أكثر من ذلك وأن الـ25 ٪ التي خصمتها الشركة لمتضرري الانقطاع ليست تعويضًا عن خسائرهم التي تكبدوها بقدر ما هي تقدير لوقوفهم معنا حتى تم حل الأزمة، ولكن من تضرروا في أجهزتهم عليهم التوجه نحو القضاء.

وقال إن الشركة تعمل حاليًا على تطوير أنظمتها من ناحية الانقطاعات، حيث تمت زيارة كل مواقع الخلل بالمناطق الجنوبية وتم عمل خطط لها لتفادي الانقطاع مستقبلاً.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
10:26 PM

السديري: الـ 25٪ المخصومة جاءت تقديرًا لمتضرري الجنوب وليست تعويضًا لهم

أكد أن شركة الكهرباء تعمل على تطوير أنظمتها لتفادي الانقطاع مستقبلاً

A A A
فهد كاملي - جازان
11
6,933

اعتبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد حسين السديري الـ25 ٪ التي خصمتها الشركة لمتضرري الانقطاع بالجنوب لشهر يونيو أنها ليست تعويضًا عن خسائرهم التي تكبدوها بقدر ما هي تقدير لوقوفهم معنا حتى تم حل الأزمة.

جاء ذلك في رد "السديري" على سؤال "سبق" حول هل تعد الـ25 ٪ كافية للمتضررين، حيث إن المواطن يستحق أكثر من ذلك بعد أن تكبدوا خسائر فادحة من جراء الانقطاع؟، مؤكدًا أن المواطن السعودي يستحق أكثر من ذلك وأن الـ25 ٪ التي خصمتها الشركة لمتضرري الانقطاع ليست تعويضًا عن خسائرهم التي تكبدوها بقدر ما هي تقدير لوقوفهم معنا حتى تم حل الأزمة، ولكن من تضرروا في أجهزتهم عليهم التوجه نحو القضاء.

وقال إن الشركة تعمل حاليًا على تطوير أنظمتها من ناحية الانقطاعات، حيث تمت زيارة كل مواقع الخلل بالمناطق الجنوبية وتم عمل خطط لها لتفادي الانقطاع مستقبلاً.

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