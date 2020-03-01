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هذا الأسبوع .. "الأحوال المتنقلة" تقدم خدماتها في 63 موقعاً حول المملكة

تشمل إصدار بطاقة الهوية وسجل الأسرة وتسجيل الزواج والطلاق والوفاة

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في 63 موقعاً حول مناطق المملكة خلال هذا الأسبوع.

تأتي الحملة في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, ومبادرة (هويتي انتمائي) التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتاً شخصيّاً لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظاماً في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة بزيارة 25 موقعاً بمنطقة القصيم, و11 موقعاً بمنطقة مكة المكرّمة, و8 مواقع بمنطقة الجوف, و6 مواقع بمنطقة المدينة المنوّرة, و4 مواقع بمنطقة الرياض, و3 مواقع بمنطقتَي عسير والشرقية, وموقعين اثنين في منطقة نجران، وموقع واحد في منطقة تبوك.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خِدْمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يُذكر أن الخِدْمات المتنقلة تعد إحدى أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخِدْمات المتنقلة.

الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية مبادرة موجودين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذا الأسبوع .. "الأحوال المتنقلة" تقدم خدماتها في 63 موقعاً حول المملكة
سبق

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في 63 موقعاً حول مناطق المملكة خلال هذا الأسبوع.

تأتي الحملة في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, ومبادرة (هويتي انتمائي) التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتاً شخصيّاً لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظاماً في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة بزيارة 25 موقعاً بمنطقة القصيم, و11 موقعاً بمنطقة مكة المكرّمة, و8 مواقع بمنطقة الجوف, و6 مواقع بمنطقة المدينة المنوّرة, و4 مواقع بمنطقة الرياض, و3 مواقع بمنطقتَي عسير والشرقية, وموقعين اثنين في منطقة نجران، وموقع واحد في منطقة تبوك.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خِدْمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يُذكر أن الخِدْمات المتنقلة تعد إحدى أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخِدْمات المتنقلة.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
12:36 PM

هذا الأسبوع .. "الأحوال المتنقلة" تقدم خدماتها في 63 موقعاً حول المملكة

تشمل إصدار بطاقة الهوية وسجل الأسرة وتسجيل الزواج والطلاق والوفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في 63 موقعاً حول مناطق المملكة خلال هذا الأسبوع.

تأتي الحملة في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, ومبادرة (هويتي انتمائي) التي تهدف إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتاً شخصيّاً لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظاماً في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.

وتقوم الوحدة المتنقلة بزيارة 25 موقعاً بمنطقة القصيم, و11 موقعاً بمنطقة مكة المكرّمة, و8 مواقع بمنطقة الجوف, و6 مواقع بمنطقة المدينة المنوّرة, و4 مواقع بمنطقة الرياض, و3 مواقع بمنطقتَي عسير والشرقية, وموقعين اثنين في منطقة نجران، وموقع واحد في منطقة تبوك.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خِدْمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يُذكر أن الخِدْمات المتنقلة تعد إحدى أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخِدْمات المتنقلة.

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