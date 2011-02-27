الليث .. "طفل روضة" يرفض دخول مدرسته إلا بعد زيارة الدفاع المدني

استقبله "الصبحي" وقدم له هدية

حقق مواطن بالليث، حلم ابنه الصغير، والذي يدرس في إحدى الروضات بالمحافظة، بعد أن كان يحلم يومًا، بزيارة مقر الدفاع المدني والتعرف على مهام عمله.

وكان الطفل أصر على والده صباح اليوم، وبعد وصوله إلى مقر الروضة التي يدرس بها، أن يذهب به إلى مقر الدفاع المدني، رافضًا النزول من السيارة ودخول الروضة، وذلك بعد تأثره ببعض أقرانه بالمدرسة الذين شاهدهم يلبسون زي الدفاع المدني في إحدى المناسبات .

وعند وصول الطفل ووالده لمقر الدفاع المدني تم استقباله من قبل مدير إدارة الدفاع المدني بالليث، العقيد عواد الصبحي، ومنسوبي الإدارة، وتم تعريفه بمهام الدفاع المدني، أثناء حدوث حالات الطؤاري.

كما قدمت له الإدارة هدية خاصة بمناسبة زيارته لهم .

فيما قدم ولي أمر الطفل، المواطن علي بن حسن أبو قرن المهداوي، شكره لمنسوبي الدفاع المدني بالليث، على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن ابنه "فؤاد" شغوف بحب هذا القطاع الأمني كثيرًا، ومتأثر جدًا بما يقدمه في خدمة المواطن، وحلمه أن يصبح يومًا أحد أفراده.