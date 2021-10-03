النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا تبحث عن محتال أردني سرق 1.7 مليون دولار

يبيع سيارات فارهة عبر الإنترنت دون تسليمها

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في مدينة سينسيناتي الأمريكية، مذكرة احتيال بحق شخص أردني، اسمه "إسماعيل شلش" (36 عامًا)، تتهمه المحكمة بالاحتيال عبر الإنترنت وغسيل أدوات مالية.

ووفقًا لـ"إف بي آي"؛ فإن شلش، الذي يحمل أيضًا الجنسية الفلسطينية، يبيع سيارات فارهة عبر الإنترنت لوكلاء سيارات من القطاع الخاص، دون تسليمها أبدًا بعد استلامه ثمنها.

وقال مكتب التحقيقات: إن شلش أوقع بخمس ضحايا في أربع ولايات أمريكية، بعملية احتيال بلغت حصيلتها 1.7 مليون دولار.

كما قالت الوكالة الفيدرالية: إن شلش حاول الاحتيال على ثمانية أشخاص آخرين في خمس ولايات، بعملية احتيال كانت ستكلفهم 3.4 ملايين دولار.

ووفقًا لـ"إف بي آي"؛ فقد عمل شلش في بعض الأحيان تحت الاسم المستعار "آرماند بيرغانتي"، وخدع ضحاياه بأن بريغانتي هو شخص آخر.

وعندما لم يتم تسليم السيارات؛ لم يتمكن بعض الضحايا من التواصل مع شلش، ولم يستردوا أموالهم.

ووصفت "إف بي آي" شلش بأنه ذكر أسود الشعر وبني العينين، يبلغ طوله 183 سنتيمترًا، ووزنه 97.5 كيلوغرامًا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أمريكا تبحث عن محتال أردني سرق 1.7 مليون دولار
سبق

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في مدينة سينسيناتي الأمريكية، مذكرة احتيال بحق شخص أردني، اسمه "إسماعيل شلش" (36 عامًا)، تتهمه المحكمة بالاحتيال عبر الإنترنت وغسيل أدوات مالية.

ووفقًا لـ"إف بي آي"؛ فإن شلش، الذي يحمل أيضًا الجنسية الفلسطينية، يبيع سيارات فارهة عبر الإنترنت لوكلاء سيارات من القطاع الخاص، دون تسليمها أبدًا بعد استلامه ثمنها.

وقال مكتب التحقيقات: إن شلش أوقع بخمس ضحايا في أربع ولايات أمريكية، بعملية احتيال بلغت حصيلتها 1.7 مليون دولار.

كما قالت الوكالة الفيدرالية: إن شلش حاول الاحتيال على ثمانية أشخاص آخرين في خمس ولايات، بعملية احتيال كانت ستكلفهم 3.4 ملايين دولار.

ووفقًا لـ"إف بي آي"؛ فقد عمل شلش في بعض الأحيان تحت الاسم المستعار "آرماند بيرغانتي"، وخدع ضحاياه بأن بريغانتي هو شخص آخر.

وعندما لم يتم تسليم السيارات؛ لم يتمكن بعض الضحايا من التواصل مع شلش، ولم يستردوا أموالهم.

ووصفت "إف بي آي" شلش بأنه ذكر أسود الشعر وبني العينين، يبلغ طوله 183 سنتيمترًا، ووزنه 97.5 كيلوغرامًا.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
01:09 PM

أمريكا تبحث عن محتال أردني سرق 1.7 مليون دولار

يبيع سيارات فارهة عبر الإنترنت دون تسليمها

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
3,630

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في مدينة سينسيناتي الأمريكية، مذكرة احتيال بحق شخص أردني، اسمه "إسماعيل شلش" (36 عامًا)، تتهمه المحكمة بالاحتيال عبر الإنترنت وغسيل أدوات مالية.

ووفقًا لـ"إف بي آي"؛ فإن شلش، الذي يحمل أيضًا الجنسية الفلسطينية، يبيع سيارات فارهة عبر الإنترنت لوكلاء سيارات من القطاع الخاص، دون تسليمها أبدًا بعد استلامه ثمنها.

وقال مكتب التحقيقات: إن شلش أوقع بخمس ضحايا في أربع ولايات أمريكية، بعملية احتيال بلغت حصيلتها 1.7 مليون دولار.

كما قالت الوكالة الفيدرالية: إن شلش حاول الاحتيال على ثمانية أشخاص آخرين في خمس ولايات، بعملية احتيال كانت ستكلفهم 3.4 ملايين دولار.

ووفقًا لـ"إف بي آي"؛ فقد عمل شلش في بعض الأحيان تحت الاسم المستعار "آرماند بيرغانتي"، وخدع ضحاياه بأن بريغانتي هو شخص آخر.

وعندما لم يتم تسليم السيارات؛ لم يتمكن بعض الضحايا من التواصل مع شلش، ولم يستردوا أموالهم.

ووصفت "إف بي آي" شلش بأنه ذكر أسود الشعر وبني العينين، يبلغ طوله 183 سنتيمترًا، ووزنه 97.5 كيلوغرامًا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,180
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,800
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,433

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة