أمريكا تبحث عن محتال أردني سرق 1.7 مليون دولار

يبيع سيارات فارهة عبر الإنترنت دون تسليمها

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في مدينة سينسيناتي الأمريكية، مذكرة احتيال بحق شخص أردني، اسمه "إسماعيل شلش" (36 عامًا)، تتهمه المحكمة بالاحتيال عبر الإنترنت وغسيل أدوات مالية.

ووفقًا لـ"إف بي آي"؛ فإن شلش، الذي يحمل أيضًا الجنسية الفلسطينية، يبيع سيارات فارهة عبر الإنترنت لوكلاء سيارات من القطاع الخاص، دون تسليمها أبدًا بعد استلامه ثمنها.

وقال مكتب التحقيقات: إن شلش أوقع بخمس ضحايا في أربع ولايات أمريكية، بعملية احتيال بلغت حصيلتها 1.7 مليون دولار.

كما قالت الوكالة الفيدرالية: إن شلش حاول الاحتيال على ثمانية أشخاص آخرين في خمس ولايات، بعملية احتيال كانت ستكلفهم 3.4 ملايين دولار.

ووفقًا لـ"إف بي آي"؛ فقد عمل شلش في بعض الأحيان تحت الاسم المستعار "آرماند بيرغانتي"، وخدع ضحاياه بأن بريغانتي هو شخص آخر.

وعندما لم يتم تسليم السيارات؛ لم يتمكن بعض الضحايا من التواصل مع شلش، ولم يستردوا أموالهم.

ووصفت "إف بي آي" شلش بأنه ذكر أسود الشعر وبني العينين، يبلغ طوله 183 سنتيمترًا، ووزنه 97.5 كيلوغرامًا.