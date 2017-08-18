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شرطة الشرقية تعلن القبض على المروج لممارسة الرذيلة.. "مغتصب الحفر"

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالمجاهرة والترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تم تداولها تحت عنوان "مغتصب_الحفر".

فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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شرطة الشرقية تعلن القبض على المروج لممارسة الرذيلة.. "مغتصب الحفر"
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالمجاهرة والترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تم تداولها تحت عنوان "مغتصب_الحفر".

فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
06:43 PM

شرطة الشرقية تعلن القبض على المروج لممارسة الرذيلة.. "مغتصب الحفر"

A A A
عبدالله البرقاوي - الدمام
15
29,099

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالمجاهرة والترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تم تداولها تحت عنوان "مغتصب_الحفر".

فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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