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محافظ "النقد".. متحدثًا رئيسًا في ندوة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

"الخليفي" يلقي محاضرة للتركيز على كيفية محاربة تمويل الإرهاب

يستضيف التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، غدًا الخميس في ندوته الشهرية الثالثة، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، متحدثًا رئيسًا في الندوة.

وسيسلط "الخليفي" الضوء في محاضرته التي سيلقيها , على جوانب مهمة في محاربة تمويل الإرهاب، استنادًا إلى خبرته الواسعة في هذا المجال.

ويمثّل مجال محاربة تمويل الإرهاب أحد المجالات الأربعة لعمل التحالف، التي تشمل بالإضافة إليه المجال الفكري والإعلامي والعسكري.

ويعمل التحالف على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بمجال محاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، وتيسير تبادل المعلومات فيما بينها، ودعم عمليات الوقاية والكشف المتعلقة به، وتطوير أطر العمل القانونية والتنظيمية والتشغيلية لهذا المجال.

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محافظ "النقد".. متحدثًا رئيسًا في ندوة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
سبق

يستضيف التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، غدًا الخميس في ندوته الشهرية الثالثة، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، متحدثًا رئيسًا في الندوة.

وسيسلط "الخليفي" الضوء في محاضرته التي سيلقيها , على جوانب مهمة في محاربة تمويل الإرهاب، استنادًا إلى خبرته الواسعة في هذا المجال.

ويمثّل مجال محاربة تمويل الإرهاب أحد المجالات الأربعة لعمل التحالف، التي تشمل بالإضافة إليه المجال الفكري والإعلامي والعسكري.

ويعمل التحالف على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بمجال محاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، وتيسير تبادل المعلومات فيما بينها، ودعم عمليات الوقاية والكشف المتعلقة به، وتطوير أطر العمل القانونية والتنظيمية والتشغيلية لهذا المجال.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
04:33 PM

محافظ "النقد".. متحدثًا رئيسًا في ندوة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

"الخليفي" يلقي محاضرة للتركيز على كيفية محاربة تمويل الإرهاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يستضيف التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، غدًا الخميس في ندوته الشهرية الثالثة، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، متحدثًا رئيسًا في الندوة.

وسيسلط "الخليفي" الضوء في محاضرته التي سيلقيها , على جوانب مهمة في محاربة تمويل الإرهاب، استنادًا إلى خبرته الواسعة في هذا المجال.

ويمثّل مجال محاربة تمويل الإرهاب أحد المجالات الأربعة لعمل التحالف، التي تشمل بالإضافة إليه المجال الفكري والإعلامي والعسكري.

ويعمل التحالف على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بمجال محاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، وتيسير تبادل المعلومات فيما بينها، ودعم عمليات الوقاية والكشف المتعلقة به، وتطوير أطر العمل القانونية والتنظيمية والتشغيلية لهذا المجال.

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