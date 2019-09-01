"الحربي" يباشر عمله مديرًا للهلال الأحمر في الرياض

باشر الأخصائي سعود بن محمد الحربي، اليوم، عمله مديرًا عامًا لإدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض.

جاء ذلك، بعد قرار رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور محمد القاسم، بتكليفه.

وأعرب "الحربي" عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة، على الثقة الممنوحة له، آملاً أن يرتقي وزملاؤه بالعمل الإسعافي على مستوى المنطقة، ويؤدي الرسالة الإنسانية النبيلة، التي هي في المقام الأول شعار تعمل به هيئة الهلال الأحمر السعودي.