شاهد.. هكذا احتفل الطاقم الطبي بالقطيف بشفاء مصاب بفيروس كورونا

الوزارة أكدت بأنه يتمتع بصحة جيدة ويستعد للخروج من مستشفى

تداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي صوراً تظهر فرحة الطاقم الطبي بمستشفى محافظة القطيف بشفاء أول مصاب بفيروس كورونا حيث اُستُكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية وإجراء فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي، حيث اُستُكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية وإجراء فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، مشيرةً إلى أنه يتمتع حالياً بصحة جيدة -ولله الحمد- ويستعد للخروج من مستشفى القطيف المركزي.

وجدّدت الصحة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة والتواصل مع الرقم 937 بهذا الخصوص.