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"أمير عسير" يؤكد ضرورة "سياسة الإخماد" للسيطرة على "كورونا"

استعرض أعمال مركز القيادة والتحكم و6 منصات يشرف عليها

استعرض أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة "كورونا" الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أعمال مركز القيادة والتحكم في المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة، وتابع عمل ست منصات يقوم عليها المركز لمتابعة وتحليل تطورات أزمة "كورونا" وتنفيذ الأعمال الوقائية والعلاجية في جميع المنشآت الصحية، وفق أحدث الأساليب العالمية في حصر ومنع تفشي أي وباء.

وأكد أمير منطقة عسير في حديثه مع قادة صحة عسير العمل على سياسة الإخماد للسيطرة على جائحة "كورونا" مع تعزيز للنماذج العالمية، ووضع خطة عمل عاجلة في المنطقة تكفل سرعة التعامل وتخفيف أي آثار متوقعة للفيروس.

ووجّه الأمير تركي بن طلال شكره وتقديره لجميع العاملين في القطاع الصحي على عملهم الوطني والإنساني خلال الأزمة.

من جهته، قدّم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة خالد بن عايض عسيري شرحاً عن أعمال "صحة عسير"، متناولاً جميع السيناريوهات المتوقعة وطريقة التعامل معها وفق استراتيجية وزارة الصحة في السيطرة التامة على انتشار الوباء، ورفع جاهزية جميع القطاعات الصحية بكوادر بشرية طبية متخصصة تتجاوز 9 آلاف ممارس صحي، مشيراً إلى استمرار عمليات الإمداد والتجهيزات الطبية بكل سلاسة، وتوفر جميع الاحتياجات الصحية لخدمة المواطنين والمقيمين.

وأكد "عسيري" توفر جميع التجهيزات الطبية، تتصدرها غرف العناية المركزة التي تصل إلى 278 سريراً، مع أسطول إسعافي مجهز بلغت طاقته 167 سيارة إسعاف مجهزة.

وتجوّل أمير منطقة عسير في أقسام المديرية العامة للشؤون الصحية، حيث اطلع على الأعمال التي تقوم بها فرق العمل في القطاعات الصحية والإدارية.

أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير عسير" يؤكد ضرورة "سياسة الإخماد" للسيطرة على "كورونا"
سبق

استعرض أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة "كورونا" الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أعمال مركز القيادة والتحكم في المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة، وتابع عمل ست منصات يقوم عليها المركز لمتابعة وتحليل تطورات أزمة "كورونا" وتنفيذ الأعمال الوقائية والعلاجية في جميع المنشآت الصحية، وفق أحدث الأساليب العالمية في حصر ومنع تفشي أي وباء.

وأكد أمير منطقة عسير في حديثه مع قادة صحة عسير العمل على سياسة الإخماد للسيطرة على جائحة "كورونا" مع تعزيز للنماذج العالمية، ووضع خطة عمل عاجلة في المنطقة تكفل سرعة التعامل وتخفيف أي آثار متوقعة للفيروس.

ووجّه الأمير تركي بن طلال شكره وتقديره لجميع العاملين في القطاع الصحي على عملهم الوطني والإنساني خلال الأزمة.

من جهته، قدّم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة خالد بن عايض عسيري شرحاً عن أعمال "صحة عسير"، متناولاً جميع السيناريوهات المتوقعة وطريقة التعامل معها وفق استراتيجية وزارة الصحة في السيطرة التامة على انتشار الوباء، ورفع جاهزية جميع القطاعات الصحية بكوادر بشرية طبية متخصصة تتجاوز 9 آلاف ممارس صحي، مشيراً إلى استمرار عمليات الإمداد والتجهيزات الطبية بكل سلاسة، وتوفر جميع الاحتياجات الصحية لخدمة المواطنين والمقيمين.

وأكد "عسيري" توفر جميع التجهيزات الطبية، تتصدرها غرف العناية المركزة التي تصل إلى 278 سريراً، مع أسطول إسعافي مجهز بلغت طاقته 167 سيارة إسعاف مجهزة.

وتجوّل أمير منطقة عسير في أقسام المديرية العامة للشؤون الصحية، حيث اطلع على الأعمال التي تقوم بها فرق العمل في القطاعات الصحية والإدارية.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
01:30 PM

"أمير عسير" يؤكد ضرورة "سياسة الإخماد" للسيطرة على "كورونا"

استعرض أعمال مركز القيادة والتحكم و6 منصات يشرف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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استعرض أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة "كورونا" الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أعمال مركز القيادة والتحكم في المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة، وتابع عمل ست منصات يقوم عليها المركز لمتابعة وتحليل تطورات أزمة "كورونا" وتنفيذ الأعمال الوقائية والعلاجية في جميع المنشآت الصحية، وفق أحدث الأساليب العالمية في حصر ومنع تفشي أي وباء.

وأكد أمير منطقة عسير في حديثه مع قادة صحة عسير العمل على سياسة الإخماد للسيطرة على جائحة "كورونا" مع تعزيز للنماذج العالمية، ووضع خطة عمل عاجلة في المنطقة تكفل سرعة التعامل وتخفيف أي آثار متوقعة للفيروس.

ووجّه الأمير تركي بن طلال شكره وتقديره لجميع العاملين في القطاع الصحي على عملهم الوطني والإنساني خلال الأزمة.

من جهته، قدّم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة خالد بن عايض عسيري شرحاً عن أعمال "صحة عسير"، متناولاً جميع السيناريوهات المتوقعة وطريقة التعامل معها وفق استراتيجية وزارة الصحة في السيطرة التامة على انتشار الوباء، ورفع جاهزية جميع القطاعات الصحية بكوادر بشرية طبية متخصصة تتجاوز 9 آلاف ممارس صحي، مشيراً إلى استمرار عمليات الإمداد والتجهيزات الطبية بكل سلاسة، وتوفر جميع الاحتياجات الصحية لخدمة المواطنين والمقيمين.

وأكد "عسيري" توفر جميع التجهيزات الطبية، تتصدرها غرف العناية المركزة التي تصل إلى 278 سريراً، مع أسطول إسعافي مجهز بلغت طاقته 167 سيارة إسعاف مجهزة.

وتجوّل أمير منطقة عسير في أقسام المديرية العامة للشؤون الصحية، حيث اطلع على الأعمال التي تقوم بها فرق العمل في القطاعات الصحية والإدارية.

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