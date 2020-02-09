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"السراني": لقاء قيادات التعليم سينعكس إيجاباً على أداء الجامعات بما ينسجم مع الرؤية

قال إنه جاء لوضع أطر لمجابهة التحديات المستقبلية في التعليم وسوق العمل

أكد مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، أن لقاء قيادات التعليم الجامعي والذي انطلق برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في جامعة الأميرة نورة بالرياض، يأتي لاستشراف مستقبل التعليم الجامعي ومناقشة سبل التطوير وتطبيق النظام الجديد للجامعات.

وتفصيلاً، قدم "السراني" شكره لوزير التعليم على رعايته لهذا اللقاء المهم، الأمر الذي يؤكد حرص الوزارة على عقد اللقاءات التشاورية والاستفادة من تجارب الجامعات وتبادل الخبرات للخروج بأفضل النتائج، كما أشاد بمخرجات هذا اللقاء بناء على الموضوعات المطروحة وورش العمل المصاحبة التي من المؤكد أنها ستنعكس على أداء الجامعات وعلى النظام التعليمي الجامعي بشكل إيجابي كبير، وستحدث أثراً كبيراً ينسجم مع رؤية المملكة ويلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وقال مدير جامعة طيبة إن هذا اللقاء جاء لوضع أطر لمجابهة التحديات المستقبلية في التعليم وسوق العمل، من خلال مناقشة عدة مواضيع كتطوير كليات المجتمع وتحويلها إلى كليات تطبيقية ومناقشة نتائج خريجي الجامعات في الاختبارات المهنية وغيرها من الموضوعات التي تحتم على الجامعات رفع مستوى الجدية في الالتفاتة لمثل هذه القضايا المهمة التي تعمل الوزارة مشكورة على متابعتها بدعم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وستسعى جامعة طيبة بكل جهدها إلى تطبيق أهم التوصيات والعمل بها والاستفادة من تجارب الجامعات وتبادل الخبرات بإذن الله.

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"السراني": لقاء قيادات التعليم سينعكس إيجاباً على أداء الجامعات بما ينسجم مع الرؤية
سبق

أكد مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، أن لقاء قيادات التعليم الجامعي والذي انطلق برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في جامعة الأميرة نورة بالرياض، يأتي لاستشراف مستقبل التعليم الجامعي ومناقشة سبل التطوير وتطبيق النظام الجديد للجامعات.

وتفصيلاً، قدم "السراني" شكره لوزير التعليم على رعايته لهذا اللقاء المهم، الأمر الذي يؤكد حرص الوزارة على عقد اللقاءات التشاورية والاستفادة من تجارب الجامعات وتبادل الخبرات للخروج بأفضل النتائج، كما أشاد بمخرجات هذا اللقاء بناء على الموضوعات المطروحة وورش العمل المصاحبة التي من المؤكد أنها ستنعكس على أداء الجامعات وعلى النظام التعليمي الجامعي بشكل إيجابي كبير، وستحدث أثراً كبيراً ينسجم مع رؤية المملكة ويلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وقال مدير جامعة طيبة إن هذا اللقاء جاء لوضع أطر لمجابهة التحديات المستقبلية في التعليم وسوق العمل، من خلال مناقشة عدة مواضيع كتطوير كليات المجتمع وتحويلها إلى كليات تطبيقية ومناقشة نتائج خريجي الجامعات في الاختبارات المهنية وغيرها من الموضوعات التي تحتم على الجامعات رفع مستوى الجدية في الالتفاتة لمثل هذه القضايا المهمة التي تعمل الوزارة مشكورة على متابعتها بدعم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وستسعى جامعة طيبة بكل جهدها إلى تطبيق أهم التوصيات والعمل بها والاستفادة من تجارب الجامعات وتبادل الخبرات بإذن الله.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
09:55 PM

"السراني": لقاء قيادات التعليم سينعكس إيجاباً على أداء الجامعات بما ينسجم مع الرؤية

قال إنه جاء لوضع أطر لمجابهة التحديات المستقبلية في التعليم وسوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أكد مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، أن لقاء قيادات التعليم الجامعي والذي انطلق برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في جامعة الأميرة نورة بالرياض، يأتي لاستشراف مستقبل التعليم الجامعي ومناقشة سبل التطوير وتطبيق النظام الجديد للجامعات.

وتفصيلاً، قدم "السراني" شكره لوزير التعليم على رعايته لهذا اللقاء المهم، الأمر الذي يؤكد حرص الوزارة على عقد اللقاءات التشاورية والاستفادة من تجارب الجامعات وتبادل الخبرات للخروج بأفضل النتائج، كما أشاد بمخرجات هذا اللقاء بناء على الموضوعات المطروحة وورش العمل المصاحبة التي من المؤكد أنها ستنعكس على أداء الجامعات وعلى النظام التعليمي الجامعي بشكل إيجابي كبير، وستحدث أثراً كبيراً ينسجم مع رؤية المملكة ويلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وقال مدير جامعة طيبة إن هذا اللقاء جاء لوضع أطر لمجابهة التحديات المستقبلية في التعليم وسوق العمل، من خلال مناقشة عدة مواضيع كتطوير كليات المجتمع وتحويلها إلى كليات تطبيقية ومناقشة نتائج خريجي الجامعات في الاختبارات المهنية وغيرها من الموضوعات التي تحتم على الجامعات رفع مستوى الجدية في الالتفاتة لمثل هذه القضايا المهمة التي تعمل الوزارة مشكورة على متابعتها بدعم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وستسعى جامعة طيبة بكل جهدها إلى تطبيق أهم التوصيات والعمل بها والاستفادة من تجارب الجامعات وتبادل الخبرات بإذن الله.

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