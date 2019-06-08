صحيفة: "فناربخشة" مصمم على ضم هداف "الهلال"!

زعمت عدم راحة اللاعب في النادي السعودي

زعمت صحيفة "yeniakit" التركية وجود عدم راحة متبادل بين الهلال ولاعبه الفرنسي بافيتمبي غوميز مرجحة أن ذلك قد يكون سببًا في انتقال اللاعب لنادي فناربخشة.

وقالت الصحيفة التركية إن مسؤولي النادي التركي يضعون اللاعب ضمن أبرز أولوياتهم للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم.

وقالت الصحيفة إن المدير الرياضي لنادي فناربخشة يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع وكيل اللاعب مما قد يُسهم في انتقال اللاعب.

ونشرت الصحيفة تغريدات للاعب قال فيها : "علينا نسيان الماضي والنظر للمستقبل لأن الماضي يظل ماضيًا".

وتداولت جماهير فناربخشة صورة تغريدات اللاعب حيث قالت إنها موجهة لجماهير غلطة سراي ناديه السابق.

تلك التقارير لم تكن وليدة اليوم إذ عجّت الصحف التركية سابقًا عن اجتماع تم بين اللاعب ووكيله مع مسؤولي النادي التركي.

وسبق أن عقّب الفرنسي غوميز على تلك الأنباء بأنه سعيد في الهلال ولا ينوي مغادرة النادي الذي يرتبط معه بتعاقد يمتد للموسمين القادمين.