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رئيس "نزاهة": 20 مؤشراً لكشف حالات التواطؤ والتزوير والاستثناءات غير النظامية

قال: وسّعنا قنوات تلقي البلاغات ونتوقّع أكثر من 8 آلاف بلاغ في هذا العام المالي

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن؛ أن "نزاهة" وسّعت قنوات تلقي البلاغات ما أسهم في ارتفاع عدد البلاغات الواردة للهيئة؛ حيث يُتوقع أن يزيد عدد البلاغات في هذا العام المالي (1438 / 1439هـ) على أكثر من ثمانية آلاف بلاغ.

وأضاف في كلمته في جلسة افتتاح منتدى "النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية" اليوم: نعمل كشريك مع وزارة المالية لتطوير نظام للمشتريات الحكومية الإلكترونية، حيث يتم التنسيق لوضع (20) مؤشراً صُممت خصيصاً لكشف حالات التواطؤ، والتزوير، والاستثناءات غير النظامية، وسوء الاستعمال الإداري، وحالات هدر المال العام.

وتابع: نشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مرحلة جديدة من مراحل مكافحة الفساد التي رسم ملامحها في أول كلمة له عند توليه مقاليد الحكم عن إرادة وعزم وحزم لا يلين، وإن اختيار المجتمع الدولي شعار (متحدون لمكافحة الفساد) لهذا العام، دليل على أن تعاون المجتمع الدولي هو السبيل لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، الذي يهدّد كل دول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "نزاهة": 20 مؤشراً لكشف حالات التواطؤ والتزوير والاستثناءات غير النظامية
سبق

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن؛ أن "نزاهة" وسّعت قنوات تلقي البلاغات ما أسهم في ارتفاع عدد البلاغات الواردة للهيئة؛ حيث يُتوقع أن يزيد عدد البلاغات في هذا العام المالي (1438 / 1439هـ) على أكثر من ثمانية آلاف بلاغ.

وأضاف في كلمته في جلسة افتتاح منتدى "النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية" اليوم: نعمل كشريك مع وزارة المالية لتطوير نظام للمشتريات الحكومية الإلكترونية، حيث يتم التنسيق لوضع (20) مؤشراً صُممت خصيصاً لكشف حالات التواطؤ، والتزوير، والاستثناءات غير النظامية، وسوء الاستعمال الإداري، وحالات هدر المال العام.

وتابع: نشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مرحلة جديدة من مراحل مكافحة الفساد التي رسم ملامحها في أول كلمة له عند توليه مقاليد الحكم عن إرادة وعزم وحزم لا يلين، وإن اختيار المجتمع الدولي شعار (متحدون لمكافحة الفساد) لهذا العام، دليل على أن تعاون المجتمع الدولي هو السبيل لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، الذي يهدّد كل دول العالم.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
10:53 AM

رئيس "نزاهة": 20 مؤشراً لكشف حالات التواطؤ والتزوير والاستثناءات غير النظامية

قال: وسّعنا قنوات تلقي البلاغات ونتوقّع أكثر من 8 آلاف بلاغ في هذا العام المالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن؛ أن "نزاهة" وسّعت قنوات تلقي البلاغات ما أسهم في ارتفاع عدد البلاغات الواردة للهيئة؛ حيث يُتوقع أن يزيد عدد البلاغات في هذا العام المالي (1438 / 1439هـ) على أكثر من ثمانية آلاف بلاغ.

وأضاف في كلمته في جلسة افتتاح منتدى "النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية" اليوم: نعمل كشريك مع وزارة المالية لتطوير نظام للمشتريات الحكومية الإلكترونية، حيث يتم التنسيق لوضع (20) مؤشراً صُممت خصيصاً لكشف حالات التواطؤ، والتزوير، والاستثناءات غير النظامية، وسوء الاستعمال الإداري، وحالات هدر المال العام.

وتابع: نشهد اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مرحلة جديدة من مراحل مكافحة الفساد التي رسم ملامحها في أول كلمة له عند توليه مقاليد الحكم عن إرادة وعزم وحزم لا يلين، وإن اختيار المجتمع الدولي شعار (متحدون لمكافحة الفساد) لهذا العام، دليل على أن تعاون المجتمع الدولي هو السبيل لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، الذي يهدّد كل دول العالم.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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