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"الصحة" تخلّص حاجًّا صينيًّا من التهابات البطن

ذرف دموع الفرح وشكر المملكة على رعايتها بضيوف الرحمن

خلّصت "الصحة" ممثّلة في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، حاجًّا صينيًّا يبلغ من العمر ٧١ عامًا، من آلام والتهابات البطن والفتق الذي كان يعاني منه، خضع لعملية جراحية بالمستشفى تكلّلت بالنجاح ولله الحمد.

الحاج الصيني أبدى مخاوفه من عدم تمكُّنه من إكمال مناسك الحج، وما أن تم زفّ البشرى له بتمكينه من أداء الحج عن طريق القافلة الطبية لوزارة الصحة، حتى ذرف دموع الفرح.

وقدم الحاج الصيني شكره للحكومة السعودية ولوزارة الصحة على الجهود الكبيرة التي يقدمونها لضيوف الرحمن، مشيدًا بالخدمات الصحية التي قدمت له.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تخلّص حاجًّا صينيًّا من التهابات البطن
سبق

خلّصت "الصحة" ممثّلة في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، حاجًّا صينيًّا يبلغ من العمر ٧١ عامًا، من آلام والتهابات البطن والفتق الذي كان يعاني منه، خضع لعملية جراحية بالمستشفى تكلّلت بالنجاح ولله الحمد.

الحاج الصيني أبدى مخاوفه من عدم تمكُّنه من إكمال مناسك الحج، وما أن تم زفّ البشرى له بتمكينه من أداء الحج عن طريق القافلة الطبية لوزارة الصحة، حتى ذرف دموع الفرح.

وقدم الحاج الصيني شكره للحكومة السعودية ولوزارة الصحة على الجهود الكبيرة التي يقدمونها لضيوف الرحمن، مشيدًا بالخدمات الصحية التي قدمت له.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
05:53 PM

"الصحة" تخلّص حاجًّا صينيًّا من التهابات البطن

ذرف دموع الفرح وشكر المملكة على رعايتها بضيوف الرحمن

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عبدالله البرقاوي - مكة المكرمة
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887

خلّصت "الصحة" ممثّلة في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، حاجًّا صينيًّا يبلغ من العمر ٧١ عامًا، من آلام والتهابات البطن والفتق الذي كان يعاني منه، خضع لعملية جراحية بالمستشفى تكلّلت بالنجاح ولله الحمد.

الحاج الصيني أبدى مخاوفه من عدم تمكُّنه من إكمال مناسك الحج، وما أن تم زفّ البشرى له بتمكينه من أداء الحج عن طريق القافلة الطبية لوزارة الصحة، حتى ذرف دموع الفرح.

وقدم الحاج الصيني شكره للحكومة السعودية ولوزارة الصحة على الجهود الكبيرة التي يقدمونها لضيوف الرحمن، مشيدًا بالخدمات الصحية التي قدمت له.

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