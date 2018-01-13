الأرصاد: أتربة مثارة على عدة مناطق ابتداء من غد وحتى الخميس

خاصة خلال النهار مصحوبة برياح نشطة وخصوصًا على مكة والمدينة

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن حالة نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق في المملكة؛ ستبدأ من يوم غد إلى يوم الخميس القادم.

وأضافت: تشير التوقعات إلى تأثر مناطق المدينة المنورة ومكة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ خاصة خلال النهار، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم الخميس.