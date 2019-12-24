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إنجاز سعودي.. تخفيض متبقيات مبيدات المنتجات الزراعية دون المعدل العالمي

وصلت إلى 7% بعد 24.. و"العيادة": بدأنا نقطف ثمار الجهود وفي طريقنا لـ2%

نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع ‎هيئة الغذاء والدواء ووزارة الشؤون البلدية والقروية، في تخفيض نسب متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية من 24٪ إلى 7٪؛ وذلك في إنجاز يتحقق للمملكة كونه أقل من المعدل المسجل عالمياً من واقع نتائج عينات التحاليل المخبرية التي أجريت بالمختبرات المحلية المتخصصة في هذا المجال وفق المعايير الدولية.
وفي التفاصيل، كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن هذا المنجز الذي تحقق خلال سنتين يعد أقل من المعدل العالمي، مشيراُ إلى أنه في طريقه للوصول إلى 2 ٪، بالتعاون مع جهتين رئيسيتين، وهي الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

ونوه إلى أن هذا المنجز الذي يعتبر فخرًا للوطن قام عليه مختصون في إدارة الثروة النباتية من خلال العديد من الأدوات وبمتابعة المزارع، وكذلك التوعية والإرشاد ومتابعة محلات المبيدات وإصدار العديد من الغرامات والتي ولله الحمد بدأنا الآن نقطف ثمار الوصول إلى هذه المستهدفات، آملين كثيراً في أن يكون هناك تعاون كبير من المزارعين من خلال الاستخدام الأمثل للمبيدات.

ودعا "العيادة" كافة المزارعين للاستفادة من المنصة الإرشادية الزراعية وتطبيق مرشدك الزراعي للحصول على أفضل التوصيات المناسبة للاستخدام الأمثل للمبيدات.

من جهته، أشار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح الدوسري، إلى ورشة العمل التي عقدت عن الدور التكاملي للرقابة على المبيدات في الأغذية وكانت تتويجًا للبرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك المركز الوطني للنخيل والتمور، لافتًا إلى أن هذا عمل تكاملي منذ سنوات للتأكد من أن بقايا المبيدات تطابق مستويات الحدود المسموح بها دولياً.

وزارة البيئة والمياه والزراعة ‎هيئة الغذاء والدواء وزارة الشؤون البلدية والقروية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنجاز سعودي.. تخفيض متبقيات مبيدات المنتجات الزراعية دون المعدل العالمي
سبق

نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع ‎هيئة الغذاء والدواء ووزارة الشؤون البلدية والقروية، في تخفيض نسب متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية من 24٪ إلى 7٪؛ وذلك في إنجاز يتحقق للمملكة كونه أقل من المعدل المسجل عالمياً من واقع نتائج عينات التحاليل المخبرية التي أجريت بالمختبرات المحلية المتخصصة في هذا المجال وفق المعايير الدولية.
وفي التفاصيل، كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن هذا المنجز الذي تحقق خلال سنتين يعد أقل من المعدل العالمي، مشيراُ إلى أنه في طريقه للوصول إلى 2 ٪، بالتعاون مع جهتين رئيسيتين، وهي الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

ونوه إلى أن هذا المنجز الذي يعتبر فخرًا للوطن قام عليه مختصون في إدارة الثروة النباتية من خلال العديد من الأدوات وبمتابعة المزارع، وكذلك التوعية والإرشاد ومتابعة محلات المبيدات وإصدار العديد من الغرامات والتي ولله الحمد بدأنا الآن نقطف ثمار الوصول إلى هذه المستهدفات، آملين كثيراً في أن يكون هناك تعاون كبير من المزارعين من خلال الاستخدام الأمثل للمبيدات.

ودعا "العيادة" كافة المزارعين للاستفادة من المنصة الإرشادية الزراعية وتطبيق مرشدك الزراعي للحصول على أفضل التوصيات المناسبة للاستخدام الأمثل للمبيدات.

من جهته، أشار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح الدوسري، إلى ورشة العمل التي عقدت عن الدور التكاملي للرقابة على المبيدات في الأغذية وكانت تتويجًا للبرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك المركز الوطني للنخيل والتمور، لافتًا إلى أن هذا عمل تكاملي منذ سنوات للتأكد من أن بقايا المبيدات تطابق مستويات الحدود المسموح بها دولياً.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
03:33 PM

إنجاز سعودي.. تخفيض متبقيات مبيدات المنتجات الزراعية دون المعدل العالمي

وصلت إلى 7% بعد 24.. و"العيادة": بدأنا نقطف ثمار الجهود وفي طريقنا لـ2%

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عبدالحكيم شار - الرياض
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نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع ‎هيئة الغذاء والدواء ووزارة الشؤون البلدية والقروية، في تخفيض نسب متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية من 24٪ إلى 7٪؛ وذلك في إنجاز يتحقق للمملكة كونه أقل من المعدل المسجل عالمياً من واقع نتائج عينات التحاليل المخبرية التي أجريت بالمختبرات المحلية المتخصصة في هذا المجال وفق المعايير الدولية.
وفي التفاصيل، كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن هذا المنجز الذي تحقق خلال سنتين يعد أقل من المعدل العالمي، مشيراُ إلى أنه في طريقه للوصول إلى 2 ٪، بالتعاون مع جهتين رئيسيتين، وهي الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

ونوه إلى أن هذا المنجز الذي يعتبر فخرًا للوطن قام عليه مختصون في إدارة الثروة النباتية من خلال العديد من الأدوات وبمتابعة المزارع، وكذلك التوعية والإرشاد ومتابعة محلات المبيدات وإصدار العديد من الغرامات والتي ولله الحمد بدأنا الآن نقطف ثمار الوصول إلى هذه المستهدفات، آملين كثيراً في أن يكون هناك تعاون كبير من المزارعين من خلال الاستخدام الأمثل للمبيدات.

ودعا "العيادة" كافة المزارعين للاستفادة من المنصة الإرشادية الزراعية وتطبيق مرشدك الزراعي للحصول على أفضل التوصيات المناسبة للاستخدام الأمثل للمبيدات.

من جهته، أشار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح الدوسري، إلى ورشة العمل التي عقدت عن الدور التكاملي للرقابة على المبيدات في الأغذية وكانت تتويجًا للبرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك المركز الوطني للنخيل والتمور، لافتًا إلى أن هذا عمل تكاملي منذ سنوات للتأكد من أن بقايا المبيدات تطابق مستويات الحدود المسموح بها دولياً.

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