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الجيش اليمني يقصف تجمعات الحوثيين شمال الضالع

كبدهم قتلى وجرحى

شنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم (الثلاثاء)، هجوماً على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر موقع "سبتمبر نت" أن الهجوم استهدف مواقع تمركز الميليشيا الحوثية في قرية القهرة، شرقي منطقة مريس.

وبين أن الهجوم أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتكبيدها خسائر في العتاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يقصف تجمعات الحوثيين شمال الضالع
سبق

شنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم (الثلاثاء)، هجوماً على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر موقع "سبتمبر نت" أن الهجوم استهدف مواقع تمركز الميليشيا الحوثية في قرية القهرة، شرقي منطقة مريس.

وبين أن الهجوم أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتكبيدها خسائر في العتاد.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
08:37 PM

الجيش اليمني يقصف تجمعات الحوثيين شمال الضالع

كبدهم قتلى وجرحى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم (الثلاثاء)، هجوماً على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر موقع "سبتمبر نت" أن الهجوم استهدف مواقع تمركز الميليشيا الحوثية في قرية القهرة، شرقي منطقة مريس.

وبين أن الهجوم أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتكبيدها خسائر في العتاد.

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