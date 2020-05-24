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استغاثة تَبِعها فزعة.. مواطن بمكة ينقذ أسرة من أفعى كوبرا تسللت لداخل منزلهم

طولها متر ونصف.. تَمَكّن من قتلها بصعوبة بالغة مستخدمًا الحجارة وآلة حديد

تَمَكّن مواطن بقرية وادي الصدر بمكة المكرمة، من قتل أفعى من نوع "كوبرا" تسللت إلى منزل جاره مساء أمس.

وفي التفاصيل؛ كما رواها وائل بن سفر الحتيرشي لـ"سبق"؛ فإن استغاثة تلقاها عقب صلاة العشاء من مساء أمس، من أفراد أسرة تقطن بجوار منزله بقرية وادي الصدر شرقي مكة المكرمة، بعد أن تفاجأت بوجود أفعى من نوع "كوبرا" تسللت إلى داخل منزلهم.

وأشار إلى أنه تمكن من قتلها بصعوبة بالغة مستخدمًا الحجارة وآلة حديد؛ حيث كانت تحاول الفرار والدخول إلى داخل الغرف؛ بينما قام بمحاصرتها داخل فناء المنزل.

ولفت "الحتيرشي" إلى أن طول الأفعى التي تمكّن من قتلها قبل أن تلدغ أحد أفراد الأسرة؛ يبلغ مترًا ونصف المتر.

مكة المكرمة أفعى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استغاثة تَبِعها فزعة.. مواطن بمكة ينقذ أسرة من أفعى كوبرا تسللت لداخل منزلهم
سبق

تَمَكّن مواطن بقرية وادي الصدر بمكة المكرمة، من قتل أفعى من نوع "كوبرا" تسللت إلى منزل جاره مساء أمس.

وفي التفاصيل؛ كما رواها وائل بن سفر الحتيرشي لـ"سبق"؛ فإن استغاثة تلقاها عقب صلاة العشاء من مساء أمس، من أفراد أسرة تقطن بجوار منزله بقرية وادي الصدر شرقي مكة المكرمة، بعد أن تفاجأت بوجود أفعى من نوع "كوبرا" تسللت إلى داخل منزلهم.

وأشار إلى أنه تمكن من قتلها بصعوبة بالغة مستخدمًا الحجارة وآلة حديد؛ حيث كانت تحاول الفرار والدخول إلى داخل الغرف؛ بينما قام بمحاصرتها داخل فناء المنزل.

ولفت "الحتيرشي" إلى أن طول الأفعى التي تمكّن من قتلها قبل أن تلدغ أحد أفراد الأسرة؛ يبلغ مترًا ونصف المتر.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
10:01 AM

استغاثة تَبِعها فزعة.. مواطن بمكة ينقذ أسرة من أفعى كوبرا تسللت لداخل منزلهم

طولها متر ونصف.. تَمَكّن من قتلها بصعوبة بالغة مستخدمًا الحجارة وآلة حديد

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
14,550

تَمَكّن مواطن بقرية وادي الصدر بمكة المكرمة، من قتل أفعى من نوع "كوبرا" تسللت إلى منزل جاره مساء أمس.

وفي التفاصيل؛ كما رواها وائل بن سفر الحتيرشي لـ"سبق"؛ فإن استغاثة تلقاها عقب صلاة العشاء من مساء أمس، من أفراد أسرة تقطن بجوار منزله بقرية وادي الصدر شرقي مكة المكرمة، بعد أن تفاجأت بوجود أفعى من نوع "كوبرا" تسللت إلى داخل منزلهم.

وأشار إلى أنه تمكن من قتلها بصعوبة بالغة مستخدمًا الحجارة وآلة حديد؛ حيث كانت تحاول الفرار والدخول إلى داخل الغرف؛ بينما قام بمحاصرتها داخل فناء المنزل.

ولفت "الحتيرشي" إلى أن طول الأفعى التي تمكّن من قتلها قبل أن تلدغ أحد أفراد الأسرة؛ يبلغ مترًا ونصف المتر.

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