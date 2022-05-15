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الطائف.. إغلاق محل حلويات بعد ضبط 400 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية

"الأمانة" صادرت المضبوطات وأتلفتها.. وتواصل حملاتها الرقابية قبل العيد

أغلقت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في"الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات"، من خلال جولة رقابية ميدانية على الأنشطة الغذائية، محل حلويات متنوعة مخالفًا، يقع ضمن نطاق "بلدية شرق الفرعية"، ضُبط بداخله ما يقارب 400 كيلو من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، منها "شوكولاته مغلفة، ومكسرات، وحلوى مغلفة" وغيرها، إضافة لوجود مخالفات نظامية أخرى، منها عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحل.

وفي التفاصيل، قامت الأمانة بمصادرة وإتلاف المواد الغذائية المعروضة للبيع ومنتهية الصلاحية، وتم إغلاق المحل، وإشعار صاحب النشاط بمراجعة الأمانة لإكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقه.

وزادت البلديات الفرعية التابعة لأمانة الطائف من نشاطها ورقابتها خلال هذه الأيام لمتابعة أوضاع المحال التجارية بمختلف أنشطتها، وخصوصًا المحال التي يزيد الإقبال عليها قبل العيد، منها محال الحلويات التي تبيع الشوكولاته المغلفة، وحلوى العيد؛ وذلك للتأكد من سلامة ما يعرض بالأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، ومدى التزامها بالضوابط والاشتراطات الصحية، كذلك تقيدها بالاحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا، وملاحظة تطبيقها التعليمات.

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الطائف.. إغلاق محل حلويات بعد ضبط 400 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية
سبق

أغلقت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في"الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات"، من خلال جولة رقابية ميدانية على الأنشطة الغذائية، محل حلويات متنوعة مخالفًا، يقع ضمن نطاق "بلدية شرق الفرعية"، ضُبط بداخله ما يقارب 400 كيلو من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، منها "شوكولاته مغلفة، ومكسرات، وحلوى مغلفة" وغيرها، إضافة لوجود مخالفات نظامية أخرى، منها عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحل.

وفي التفاصيل، قامت الأمانة بمصادرة وإتلاف المواد الغذائية المعروضة للبيع ومنتهية الصلاحية، وتم إغلاق المحل، وإشعار صاحب النشاط بمراجعة الأمانة لإكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقه.

وزادت البلديات الفرعية التابعة لأمانة الطائف من نشاطها ورقابتها خلال هذه الأيام لمتابعة أوضاع المحال التجارية بمختلف أنشطتها، وخصوصًا المحال التي يزيد الإقبال عليها قبل العيد، منها محال الحلويات التي تبيع الشوكولاته المغلفة، وحلوى العيد؛ وذلك للتأكد من سلامة ما يعرض بالأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، ومدى التزامها بالضوابط والاشتراطات الصحية، كذلك تقيدها بالاحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا، وملاحظة تطبيقها التعليمات.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
10:59 PM

الطائف.. إغلاق محل حلويات بعد ضبط 400 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية

"الأمانة" صادرت المضبوطات وأتلفتها.. وتواصل حملاتها الرقابية قبل العيد

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فهد العتيبي - الطائف
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أغلقت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في"الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات"، من خلال جولة رقابية ميدانية على الأنشطة الغذائية، محل حلويات متنوعة مخالفًا، يقع ضمن نطاق "بلدية شرق الفرعية"، ضُبط بداخله ما يقارب 400 كيلو من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، منها "شوكولاته مغلفة، ومكسرات، وحلوى مغلفة" وغيرها، إضافة لوجود مخالفات نظامية أخرى، منها عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحل.

وفي التفاصيل، قامت الأمانة بمصادرة وإتلاف المواد الغذائية المعروضة للبيع ومنتهية الصلاحية، وتم إغلاق المحل، وإشعار صاحب النشاط بمراجعة الأمانة لإكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقه.

وزادت البلديات الفرعية التابعة لأمانة الطائف من نشاطها ورقابتها خلال هذه الأيام لمتابعة أوضاع المحال التجارية بمختلف أنشطتها، وخصوصًا المحال التي يزيد الإقبال عليها قبل العيد، منها محال الحلويات التي تبيع الشوكولاته المغلفة، وحلوى العيد؛ وذلك للتأكد من سلامة ما يعرض بالأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، ومدى التزامها بالضوابط والاشتراطات الصحية، كذلك تقيدها بالاحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا، وملاحظة تطبيقها التعليمات.

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