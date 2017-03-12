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"الصحة العالمية" تدعو دول العالم إلى الصمود في مواجهة "كورونا"

"جيبريسوس" أشار إلى أن تخفيف قيود الانتشار فكرة خطيرة

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، جميع الدول اليوم (الخميس)، إلى الإصرار والصمود في المعركة مع وباء كورونا.

واعتبر "جيبريسوس" في كلمة أمام دبلوماسيين في جنيف، أن وصف "كورونا" بأنه وباء لا يعني أن تستسلم الدول، ففكرة تحول الدول من الاحتواء إلى تخفيف حدة الانتشار خاطئة وخطيرة.

وطالب كل الدول وهي تواصل استراتيجية الاحتواء، بأن تحقق توازنًا جيدًا بين حماية الصحة والحيلولة دون حدوث ارتباك اقتصادي واجتماعي واحترام حقوق الإنسان.

فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية

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"الصحة العالمية" تدعو دول العالم إلى الصمود في مواجهة "كورونا"
سبق

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، جميع الدول اليوم (الخميس)، إلى الإصرار والصمود في المعركة مع وباء كورونا.

واعتبر "جيبريسوس" في كلمة أمام دبلوماسيين في جنيف، أن وصف "كورونا" بأنه وباء لا يعني أن تستسلم الدول، ففكرة تحول الدول من الاحتواء إلى تخفيف حدة الانتشار خاطئة وخطيرة.

وطالب كل الدول وهي تواصل استراتيجية الاحتواء، بأن تحقق توازنًا جيدًا بين حماية الصحة والحيلولة دون حدوث ارتباك اقتصادي واجتماعي واحترام حقوق الإنسان.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
04:52 PM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
06:21 PM

"الصحة العالمية" تدعو دول العالم إلى الصمود في مواجهة "كورونا"

"جيبريسوس" أشار إلى أن تخفيف قيود الانتشار فكرة خطيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، جميع الدول اليوم (الخميس)، إلى الإصرار والصمود في المعركة مع وباء كورونا.

واعتبر "جيبريسوس" في كلمة أمام دبلوماسيين في جنيف، أن وصف "كورونا" بأنه وباء لا يعني أن تستسلم الدول، ففكرة تحول الدول من الاحتواء إلى تخفيف حدة الانتشار خاطئة وخطيرة.

وطالب كل الدول وهي تواصل استراتيجية الاحتواء، بأن تحقق توازنًا جيدًا بين حماية الصحة والحيلولة دون حدوث ارتباك اقتصادي واجتماعي واحترام حقوق الإنسان.

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