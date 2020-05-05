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"الصحة" : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 30251

أوكرانيا: 881 طفلاً و2479 عاملاً في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بكورونا

سجّلت أوكرانيا 366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 12 ألفًا و697 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية أن 881 طفلاً و2479 عاملاً في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس حتى الآن، فيما تماثل 1875 شخصاً للشفاء، بينما توفي 316 آخرون بسبب الفيروس، مبينة أنها أجرت 5307 اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات ال 24 الماضية.

فيروس كورونا الجديد

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أوكرانيا: 881 طفلاً و2479 عاملاً في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بكورونا
سبق

سجّلت أوكرانيا 366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 12 ألفًا و697 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية أن 881 طفلاً و2479 عاملاً في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس حتى الآن، فيما تماثل 1875 شخصاً للشفاء، بينما توفي 316 آخرون بسبب الفيروس، مبينة أنها أجرت 5307 اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات ال 24 الماضية.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
02:14 PM

أوكرانيا: 881 طفلاً و2479 عاملاً في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت أوكرانيا 366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 12 ألفًا و697 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية أن 881 طفلاً و2479 عاملاً في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس حتى الآن، فيما تماثل 1875 شخصاً للشفاء، بينما توفي 316 آخرون بسبب الفيروس، مبينة أنها أجرت 5307 اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات ال 24 الماضية.

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