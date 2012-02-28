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مدرعة تأمين المنشآت النفطية.. "عملاقة تسحق الإرهابيين"

استحوذت على إعجاب زوار الجناح في مهرجان الجنادرية

أبرز جناح قوات أمن المنشآت مدرعة F150 المخصصة لتأمين المنشآت النفطية والحيوية بالمملكة، واستحوذت المدرعة العملاقة على إعجاب زوار الجناح في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32".

وتوفر المدرعة المميزة بتصميمها المضاد للرصاص، الحماية الكاملة لـ (6) من العناصر الأمنية الذين تتسع لهم المدرعة، حيث تستخدم نوافذ زجاجية وإطارات معالجة لمقاومة الطلقات النارية، فيما يوفر هيكلها المعدني الحماية من الألغام والعبوات والقذائف الناسفة.

وتستخدم المدرعة في مواجهة محاولات استهداف المنشآت البترولية والحيوية بالأعمال الإرهابية، كما تستخدم أيضًا من قِبل فريق التدخل السريع لتخليص الرهائن في أي عملية إرهابية تستهدف تلك المنشآت.

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مدرعة تأمين المنشآت النفطية.. "عملاقة تسحق الإرهابيين"
سبق

أبرز جناح قوات أمن المنشآت مدرعة F150 المخصصة لتأمين المنشآت النفطية والحيوية بالمملكة، واستحوذت المدرعة العملاقة على إعجاب زوار الجناح في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32".

وتوفر المدرعة المميزة بتصميمها المضاد للرصاص، الحماية الكاملة لـ (6) من العناصر الأمنية الذين تتسع لهم المدرعة، حيث تستخدم نوافذ زجاجية وإطارات معالجة لمقاومة الطلقات النارية، فيما يوفر هيكلها المعدني الحماية من الألغام والعبوات والقذائف الناسفة.

وتستخدم المدرعة في مواجهة محاولات استهداف المنشآت البترولية والحيوية بالأعمال الإرهابية، كما تستخدم أيضًا من قِبل فريق التدخل السريع لتخليص الرهائن في أي عملية إرهابية تستهدف تلك المنشآت.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
12:50 AM

مدرعة تأمين المنشآت النفطية.. "عملاقة تسحق الإرهابيين"

استحوذت على إعجاب زوار الجناح في مهرجان الجنادرية

A A A
محمد حضاض - الرياض
0
9,481

أبرز جناح قوات أمن المنشآت مدرعة F150 المخصصة لتأمين المنشآت النفطية والحيوية بالمملكة، واستحوذت المدرعة العملاقة على إعجاب زوار الجناح في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32".

وتوفر المدرعة المميزة بتصميمها المضاد للرصاص، الحماية الكاملة لـ (6) من العناصر الأمنية الذين تتسع لهم المدرعة، حيث تستخدم نوافذ زجاجية وإطارات معالجة لمقاومة الطلقات النارية، فيما يوفر هيكلها المعدني الحماية من الألغام والعبوات والقذائف الناسفة.

وتستخدم المدرعة في مواجهة محاولات استهداف المنشآت البترولية والحيوية بالأعمال الإرهابية، كما تستخدم أيضًا من قِبل فريق التدخل السريع لتخليص الرهائن في أي عملية إرهابية تستهدف تلك المنشآت.

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