النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين زاولا نشاط تجارة التجزئة في المواد الغذائية

شهيدان في غزة ورام الله برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

39 مصاباً خلال مسيرات العودة بينهم أحد المسعفين

استشهد اليوم فلسطينيان وأصيب 39 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ أحدهما في قطاع غزة خلال مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية للقطاع، والآخر في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن المواطن إيهاب عطالله حسين عابد (٢٥ عاماً) استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح.

وارتفعت حصيلة الإصابات برصاص الاحتلال، اليوم الجمعة، إلى 39 إصابة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن طواقمه تعاملت مع 39 إصابة جراء قمع الاحتلال للتظاهرات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، من بينها 6 إصابات بالرصاص الحي، و6 إصابات بالرصاص المطاطي.

وسجلت طواقم الهلال الأحمر إصابة العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق المتظاهرين، بينما سجلت الطواقم إصابة 16 مواطناً بقنابل الغاز.

وأصيب شاب بجراح خطيرة بالرأس لشاب ٢٤ عاماً من شرق البريج وسط قطاع غزة، كما أصيب مسعف بطلق مطاطي في الظهر أثناء قيامه بإسعاف شاب مصاب شرق غزة.

كما استشهد مساء اليوم الجمعة الفتى أيمن أكرم عثمان حامد، من بلدة سلواد في مدينة رام الله بالضفة الغربية، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
شهيدان في غزة ورام الله برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي
سبق

استشهد اليوم فلسطينيان وأصيب 39 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ أحدهما في قطاع غزة خلال مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية للقطاع، والآخر في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن المواطن إيهاب عطالله حسين عابد (٢٥ عاماً) استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح.

وارتفعت حصيلة الإصابات برصاص الاحتلال، اليوم الجمعة، إلى 39 إصابة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن طواقمه تعاملت مع 39 إصابة جراء قمع الاحتلال للتظاهرات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، من بينها 6 إصابات بالرصاص الحي، و6 إصابات بالرصاص المطاطي.

وسجلت طواقم الهلال الأحمر إصابة العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق المتظاهرين، بينما سجلت الطواقم إصابة 16 مواطناً بقنابل الغاز.

وأصيب شاب بجراح خطيرة بالرأس لشاب ٢٤ عاماً من شرق البريج وسط قطاع غزة، كما أصيب مسعف بطلق مطاطي في الظهر أثناء قيامه بإسعاف شاب مصاب شرق غزة.

كما استشهد مساء اليوم الجمعة الفتى أيمن أكرم عثمان حامد، من بلدة سلواد في مدينة رام الله بالضفة الغربية، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
10:15 PM

شهيدان في غزة ورام الله برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

39 مصاباً خلال مسيرات العودة بينهم أحد المسعفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,592

استشهد اليوم فلسطينيان وأصيب 39 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ أحدهما في قطاع غزة خلال مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية للقطاع، والآخر في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن المواطن إيهاب عطالله حسين عابد (٢٥ عاماً) استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح.

وارتفعت حصيلة الإصابات برصاص الاحتلال، اليوم الجمعة، إلى 39 إصابة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن طواقمه تعاملت مع 39 إصابة جراء قمع الاحتلال للتظاهرات السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، من بينها 6 إصابات بالرصاص الحي، و6 إصابات بالرصاص المطاطي.

وسجلت طواقم الهلال الأحمر إصابة العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق المتظاهرين، بينما سجلت الطواقم إصابة 16 مواطناً بقنابل الغاز.

وأصيب شاب بجراح خطيرة بالرأس لشاب ٢٤ عاماً من شرق البريج وسط قطاع غزة، كما أصيب مسعف بطلق مطاطي في الظهر أثناء قيامه بإسعاف شاب مصاب شرق غزة.

كما استشهد مساء اليوم الجمعة الفتى أيمن أكرم عثمان حامد، من بلدة سلواد في مدينة رام الله بالضفة الغربية، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,791
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,464
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,622
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,577

كاريكاتير

حقوق الغفران

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة