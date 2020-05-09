رعدية ماطرة ورياح ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبّه جازان و11 من محافظاتها

فيما دعت "المدني" إلى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ الاحتياطات واتباع الإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة جازان؛ تشمل: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

كما نبّهت الهيئة أيضاً إلى نشاط في الرياح السطحية، وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية تشمل مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، وصبيا، وفرسان، والأجزاء الساحلية، وتستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.