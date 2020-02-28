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المجلس التنسيقي يعقد ورشة الإعاشة مسبقة التجهيز في الحج

15 شركة وطنية طرحت خدماتها ومنتجاتها في المعرض المصاحب

عقد المجلس التنسيقي ورشة عمل "الإعاشة مسبقة التجهيز"، برعاية وحضور نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط، وحضور وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج د. حسين الشريف، ومستشار النائب للشؤون البيئية والصحية د. أحمد مطير ومدير الإدارة العام لحجاج الداخل فايز البركاتي.

وشارك في الورشة ممثلون عن الشركة السعودية للكهرباء وأمانة العاصمة المقدسة ومعهد خادم الحرمين الشريفين وكلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز.

وأقام المجلس على هامش الورشة معرضًا مصاحبًا قدمت فيه 15 شركة وطنية خدماتها ومنتجاتها في مجال الإعاشة مسبقة التجهيز.

وحظيت الورشة بتفاعل قطاع خدمة حجاج الداخل حيث بلغ عدد حضور الورشة أكثر من 247 مشاركًا من ممثلي قطاع خدمة حجاج الداخل ومن متعهدي الإعاشة.

وأكد م نائب الوزير أهمية تطبيق الإعاشة مسبقة التجهيز كونها تخدم رؤية المملكة العربية السعودية مشيدًا بالدور الذي يقوم به المجلس التنسيقي لتطوير خدمة قطاع حجاج الداخل.

ولفت وكيل الوزارة لشؤون الحج إلى أن النسبة المستهدفة لهذا العام لتطبق عليها الاعاشة مسبقة التجهيز هي 45%، أي ما يقارب 90 ألف حاج من حجاج الداخل.

بدوره، قال شيخ متعهدي طائفة الإعاشة أحمد الشريف: الطائفة تعمل بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وأمانة العاصمة المقدسة لتأهيل متعهدي الإعاشة التقليدية لتقديم الوجبات مسبقة التجهيز ، وقطاع الإعاشة قادر على تلبية الطلب العالي وتقديم الخدمة وفق أعلى المعايير.

ولفت رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي عبدالرحمن بن فالح الحقباني إلى أن قطاع خدمة حجاج الداخل يعمل على تجويد الخدمات تنفيذًا لتوجيهات القيادة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

عبدالفتاح مشاط خدمة حجاج الداخل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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المجلس التنسيقي يعقد ورشة الإعاشة مسبقة التجهيز في الحج
سبق

عقد المجلس التنسيقي ورشة عمل "الإعاشة مسبقة التجهيز"، برعاية وحضور نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط، وحضور وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج د. حسين الشريف، ومستشار النائب للشؤون البيئية والصحية د. أحمد مطير ومدير الإدارة العام لحجاج الداخل فايز البركاتي.

وشارك في الورشة ممثلون عن الشركة السعودية للكهرباء وأمانة العاصمة المقدسة ومعهد خادم الحرمين الشريفين وكلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز.

وأقام المجلس على هامش الورشة معرضًا مصاحبًا قدمت فيه 15 شركة وطنية خدماتها ومنتجاتها في مجال الإعاشة مسبقة التجهيز.

وحظيت الورشة بتفاعل قطاع خدمة حجاج الداخل حيث بلغ عدد حضور الورشة أكثر من 247 مشاركًا من ممثلي قطاع خدمة حجاج الداخل ومن متعهدي الإعاشة.

وأكد م نائب الوزير أهمية تطبيق الإعاشة مسبقة التجهيز كونها تخدم رؤية المملكة العربية السعودية مشيدًا بالدور الذي يقوم به المجلس التنسيقي لتطوير خدمة قطاع حجاج الداخل.

ولفت وكيل الوزارة لشؤون الحج إلى أن النسبة المستهدفة لهذا العام لتطبق عليها الاعاشة مسبقة التجهيز هي 45%، أي ما يقارب 90 ألف حاج من حجاج الداخل.

بدوره، قال شيخ متعهدي طائفة الإعاشة أحمد الشريف: الطائفة تعمل بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وأمانة العاصمة المقدسة لتأهيل متعهدي الإعاشة التقليدية لتقديم الوجبات مسبقة التجهيز ، وقطاع الإعاشة قادر على تلبية الطلب العالي وتقديم الخدمة وفق أعلى المعايير.

ولفت رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي عبدالرحمن بن فالح الحقباني إلى أن قطاع خدمة حجاج الداخل يعمل على تجويد الخدمات تنفيذًا لتوجيهات القيادة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
02:31 PM

المجلس التنسيقي يعقد ورشة الإعاشة مسبقة التجهيز في الحج

15 شركة وطنية طرحت خدماتها ومنتجاتها في المعرض المصاحب

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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عقد المجلس التنسيقي ورشة عمل "الإعاشة مسبقة التجهيز"، برعاية وحضور نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط، وحضور وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج د. حسين الشريف، ومستشار النائب للشؤون البيئية والصحية د. أحمد مطير ومدير الإدارة العام لحجاج الداخل فايز البركاتي.

وشارك في الورشة ممثلون عن الشركة السعودية للكهرباء وأمانة العاصمة المقدسة ومعهد خادم الحرمين الشريفين وكلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز.

وأقام المجلس على هامش الورشة معرضًا مصاحبًا قدمت فيه 15 شركة وطنية خدماتها ومنتجاتها في مجال الإعاشة مسبقة التجهيز.

وحظيت الورشة بتفاعل قطاع خدمة حجاج الداخل حيث بلغ عدد حضور الورشة أكثر من 247 مشاركًا من ممثلي قطاع خدمة حجاج الداخل ومن متعهدي الإعاشة.

وأكد م نائب الوزير أهمية تطبيق الإعاشة مسبقة التجهيز كونها تخدم رؤية المملكة العربية السعودية مشيدًا بالدور الذي يقوم به المجلس التنسيقي لتطوير خدمة قطاع حجاج الداخل.

ولفت وكيل الوزارة لشؤون الحج إلى أن النسبة المستهدفة لهذا العام لتطبق عليها الاعاشة مسبقة التجهيز هي 45%، أي ما يقارب 90 ألف حاج من حجاج الداخل.

بدوره، قال شيخ متعهدي طائفة الإعاشة أحمد الشريف: الطائفة تعمل بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وأمانة العاصمة المقدسة لتأهيل متعهدي الإعاشة التقليدية لتقديم الوجبات مسبقة التجهيز ، وقطاع الإعاشة قادر على تلبية الطلب العالي وتقديم الخدمة وفق أعلى المعايير.

ولفت رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي عبدالرحمن بن فالح الحقباني إلى أن قطاع خدمة حجاج الداخل يعمل على تجويد الخدمات تنفيذًا لتوجيهات القيادة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

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