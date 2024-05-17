"العبد العالي": سرعة انتشار كورونا تحت السيطرة ومنحناه تحكم التحكم

حذّر من خطورة السلوكيات المجتمعية التي قد تسهم في زيادة الحالات

طمأن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن سرعة انتشار فيروس كورونا تحت السيطرة ومنحناه تحكم التحكم، مجددًا التحذير من خطورة السلوكيات المجتمعية بوجود التجمعات التي قد تسهم في زيادة الحالات.

وقال الدكتور العبد العالي: في أثناء وجود جائحة عالمية ووباء وانتشار معروف أن المنحنيات ستسجل ارتفاعات تدريجية، ومهم جدًا أثناء تسجيل المنحنيات والارتفاعات أن يكون عندنا نظر لسرعة انتشار الفيروس.

واضاف: "الحمد لله السرعة في الانتشار تحت السيطرة والمنحني تحكم التحكم ومع ذلك هذه الارتفاعات التي تسجل في إعداد الحالات تعزى لعدة عوامل من ضمنها: الزيادة في عدد الفحوص التي تجرى وتضاعفها مما يسهم في اكتشاف المزيد من الحالات.

وزاد: هنالك مواقع معينة قد تكون بؤر تفشٍ بسبب وجود كثافة واكتظاظ من السكان، إضافة إلى السلوكيات المجتمعية بوجود تجمعات قد تسهم في زيادة الحالات وهذه نؤكد ونجدد التحذير منها .

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد الموافق 2020/05/17م، عن تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس السبت، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 54752 إصابة، منهم 40% من السعوديين و60% من غير السعوديين.