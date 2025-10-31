النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد اختفاء 5 سنوات.. زعيم "طالبان" يظهر للمرة الأولى في قندهار

"زادة" تحدث لمدة 10 دقائق في مدرسة ثم رحل

في أول ظهور علني له منذ اختياره لقيادة الحركة في 2016، شارك زعيم "طالبان" الملا هبة الله أخوند زادة، في تجمع بمدرسة دينية في قندهار جنوب أفغانستان، أمس؛ بحسب ما أفادت حكومة "طالبان" اليوم "الأحد".

وذكرت الحكومة أن "زادة" ظهر في تجمع كبير في مدرسة دار العلوم الحكيمية الشهيرة وتحدث لمدة عشر دقائق إلى الجنود والتلاميذ؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

من ناحيته بين مصدر محلي أن زعيم طالبان وصل إلى هذه المدرسة في قندهار بموكب من سيارتين تحت حراسة مشددة، ولم يُسمح بالتقاط أي صورة له.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد اختفاء 5 سنوات.. زعيم "طالبان" يظهر للمرة الأولى في قندهار
سبق

في أول ظهور علني له منذ اختياره لقيادة الحركة في 2016، شارك زعيم "طالبان" الملا هبة الله أخوند زادة، في تجمع بمدرسة دينية في قندهار جنوب أفغانستان، أمس؛ بحسب ما أفادت حكومة "طالبان" اليوم "الأحد".

وذكرت الحكومة أن "زادة" ظهر في تجمع كبير في مدرسة دار العلوم الحكيمية الشهيرة وتحدث لمدة عشر دقائق إلى الجنود والتلاميذ؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

من ناحيته بين مصدر محلي أن زعيم طالبان وصل إلى هذه المدرسة في قندهار بموكب من سيارتين تحت حراسة مشددة، ولم يُسمح بالتقاط أي صورة له.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
05:24 PM

بعد اختفاء 5 سنوات.. زعيم "طالبان" يظهر للمرة الأولى في قندهار

"زادة" تحدث لمدة 10 دقائق في مدرسة ثم رحل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
6,533

في أول ظهور علني له منذ اختياره لقيادة الحركة في 2016، شارك زعيم "طالبان" الملا هبة الله أخوند زادة، في تجمع بمدرسة دينية في قندهار جنوب أفغانستان، أمس؛ بحسب ما أفادت حكومة "طالبان" اليوم "الأحد".

وذكرت الحكومة أن "زادة" ظهر في تجمع كبير في مدرسة دار العلوم الحكيمية الشهيرة وتحدث لمدة عشر دقائق إلى الجنود والتلاميذ؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

من ناحيته بين مصدر محلي أن زعيم طالبان وصل إلى هذه المدرسة في قندهار بموكب من سيارتين تحت حراسة مشددة، ولم يُسمح بالتقاط أي صورة له.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,904
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,885
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,052
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة