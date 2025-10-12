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"التجارة" تشهِّر بمنشأة عرضت مكسرات فاسدة غير صالحة للاستهلاك

شهرت وزارة التجارة بفرع مؤسسة تجارية بمحافظة الرس ومالك المنشأة التي تختص في تجارة المكسرات والحلويات والقهوة بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض مكسرات فاسدة غير صالحة للاستهلاك للبيع وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لمباشرة الفرق الرقابية لوزارة التجارة بلاغاً ورد إليها عبر تطبيق "بلاغ تجاري" وبالوقوف على مقر المنشأة ضبطت الوزارة 14 كيلو غرام من المكسرات الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حيث اتضح وجود ديدان داخل الكمية المعروضة، وبناء عليه تمت مصادرتها وإتلافها وإحالة المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط المنشآت المخالفة للأنظمة التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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"التجارة" تشهِّر بمنشأة عرضت مكسرات فاسدة غير صالحة للاستهلاك
سبق

شهرت وزارة التجارة بفرع مؤسسة تجارية بمحافظة الرس ومالك المنشأة التي تختص في تجارة المكسرات والحلويات والقهوة بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض مكسرات فاسدة غير صالحة للاستهلاك للبيع وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لمباشرة الفرق الرقابية لوزارة التجارة بلاغاً ورد إليها عبر تطبيق "بلاغ تجاري" وبالوقوف على مقر المنشأة ضبطت الوزارة 14 كيلو غرام من المكسرات الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حيث اتضح وجود ديدان داخل الكمية المعروضة، وبناء عليه تمت مصادرتها وإتلافها وإحالة المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط المنشآت المخالفة للأنظمة التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
09:42 PM
اخر تعديل
12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
11:21 PM

"التجارة" تشهِّر بمنشأة عرضت مكسرات فاسدة غير صالحة للاستهلاك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة بفرع مؤسسة تجارية بمحافظة الرس ومالك المنشأة التي تختص في تجارة المكسرات والحلويات والقهوة بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض مكسرات فاسدة غير صالحة للاستهلاك للبيع وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لمباشرة الفرق الرقابية لوزارة التجارة بلاغاً ورد إليها عبر تطبيق "بلاغ تجاري" وبالوقوف على مقر المنشأة ضبطت الوزارة 14 كيلو غرام من المكسرات الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حيث اتضح وجود ديدان داخل الكمية المعروضة، وبناء عليه تمت مصادرتها وإتلافها وإحالة المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط المنشآت المخالفة للأنظمة التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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