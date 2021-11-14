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بالصور.. أمير حائل يطلق ‏الموقع الإلكتروني لجائزة التميز البيئي

برعاية وشراكة استراتيجية مع شركة أسمنت حائل

أطلق أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، بالإمارة، اليوم، ‏الموقع الإلكتروني لجائزة أمير حائل للتميز البيئي برعاية وشراكة استراتيجية مع شركة أسمنت حائل.

جاء ذلك خلال حفل وزارة البيئة والمياه والزراعة بحضور ‏وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني، والرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد بن عبدالعزيز الأحمد.

ونوه أمير حائل بدعم القيادة ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة لدعم البرامج البيئية ومشاريع ‏المياه والزراعة، كما بيّن حرصه على مثل هذه المبادرات التكاملية بين القطاع العام والخاص، متطرقًا لما أولته القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام في البيئة وبرامجها والمحميات الملكية، ومشيرًا إلى أهمية الجائزة البيئية التي تهدف لتحفيز الجميع نحو مزيد من الحفاظ على البيئة والعناية بها.

وتعتبر جائزة أمير حائل للتميز البيئي جائزة سنوية تسلط الضوء على التميز البيئي نحو تشجيع وتأصيل الممارسات البيئية السليمة وتحفيز المجتمع المحلي والإدارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد للاهتمام بمفهوم البيئة المستدامة والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات الناجحة في المجال البيئي. وتمثل الجائزة إحدى الدعائم الهامة في تشجيع العمل البيئي ونشر الوعي والتحفيز نحو تأمين مستقبل أبنائنا والحفاظ على مواردنا الطبيعية. وللمزيد عن الجائزة يمكن زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي: https://www.environment-award.com

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بالصور.. أمير حائل يطلق ‏الموقع الإلكتروني لجائزة التميز البيئي
سبق

أطلق أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، بالإمارة، اليوم، ‏الموقع الإلكتروني لجائزة أمير حائل للتميز البيئي برعاية وشراكة استراتيجية مع شركة أسمنت حائل.

جاء ذلك خلال حفل وزارة البيئة والمياه والزراعة بحضور ‏وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني، والرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد بن عبدالعزيز الأحمد.

ونوه أمير حائل بدعم القيادة ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة لدعم البرامج البيئية ومشاريع ‏المياه والزراعة، كما بيّن حرصه على مثل هذه المبادرات التكاملية بين القطاع العام والخاص، متطرقًا لما أولته القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام في البيئة وبرامجها والمحميات الملكية، ومشيرًا إلى أهمية الجائزة البيئية التي تهدف لتحفيز الجميع نحو مزيد من الحفاظ على البيئة والعناية بها.

وتعتبر جائزة أمير حائل للتميز البيئي جائزة سنوية تسلط الضوء على التميز البيئي نحو تشجيع وتأصيل الممارسات البيئية السليمة وتحفيز المجتمع المحلي والإدارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد للاهتمام بمفهوم البيئة المستدامة والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات الناجحة في المجال البيئي. وتمثل الجائزة إحدى الدعائم الهامة في تشجيع العمل البيئي ونشر الوعي والتحفيز نحو تأمين مستقبل أبنائنا والحفاظ على مواردنا الطبيعية. وللمزيد عن الجائزة يمكن زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي: https://www.environment-award.com

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
05:03 PM

بالصور.. أمير حائل يطلق ‏الموقع الإلكتروني لجائزة التميز البيئي

برعاية وشراكة استراتيجية مع شركة أسمنت حائل

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منصور الشلاقي - الرياض
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أطلق أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، بالإمارة، اليوم، ‏الموقع الإلكتروني لجائزة أمير حائل للتميز البيئي برعاية وشراكة استراتيجية مع شركة أسمنت حائل.

جاء ذلك خلال حفل وزارة البيئة والمياه والزراعة بحضور ‏وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني، والرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد بن عبدالعزيز الأحمد.

ونوه أمير حائل بدعم القيادة ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة لدعم البرامج البيئية ومشاريع ‏المياه والزراعة، كما بيّن حرصه على مثل هذه المبادرات التكاملية بين القطاع العام والخاص، متطرقًا لما أولته القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام في البيئة وبرامجها والمحميات الملكية، ومشيرًا إلى أهمية الجائزة البيئية التي تهدف لتحفيز الجميع نحو مزيد من الحفاظ على البيئة والعناية بها.

وتعتبر جائزة أمير حائل للتميز البيئي جائزة سنوية تسلط الضوء على التميز البيئي نحو تشجيع وتأصيل الممارسات البيئية السليمة وتحفيز المجتمع المحلي والإدارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد للاهتمام بمفهوم البيئة المستدامة والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات الناجحة في المجال البيئي. وتمثل الجائزة إحدى الدعائم الهامة في تشجيع العمل البيئي ونشر الوعي والتحفيز نحو تأمين مستقبل أبنائنا والحفاظ على مواردنا الطبيعية. وللمزيد عن الجائزة يمكن زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي: https://www.environment-award.com

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