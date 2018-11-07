"تعليم غرب الرياض" يعقد لقاءً تربوياً لتعزيز التنمية البشرية لمنسوبيه

تحت عنوان "نحو الاعتماد المؤسسي وفق متطلبات منشآت العمل الإدارية"

عقد مكتب التعليم غرب الرياض اللقاء التربوي نحو الاعتماد المؤسسي وفق متطلبات منشآت العمل الإدارية اليوم في القاعة الأولى بمقر المكتب، وبحضور مديرات ومكاتب التعليم المنطقة ومحافظاتها وذلك تحت رعاية المساعدة للشؤون التعليمية ريم بنت محمد الراشد.

واستهلت مديرة المكتب بسمة الماجد اللقاء بكلمة تعريفية عن اللقاء، حيث بيّنت أنه لأهمية استيفاء متطلبات القدرة على المنافسة محلياً ودولياً، فقد سعى المكتب للعمل بكفاءة عالية في التشغيل مع الوفرة في التكلفة عند إنجاز المهام، وبقدر ما حققنا من إنجازات جديرة بالاحتفاء فإنه ما زال أمامنا الكثير الذي يتعين القيام به لتحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا البشرية.

وأضافت "الماجد" أن هناك ثلاث حتميات يتوجب علينا تلبيتها لتحقيق التوازن والنجاح في وقت واحد في هذه المرحلة من برنامج التحول الوطني 2020. وهي؛ أولاً: تقدم بناتنا الطالبات نحو الصفوف الأولى في المنافسات العالمية، وثانياً: التدريب على المهارات المطلوبة للوصول إلى هذه المراكز المتقدمة، وثالثاً: تطبيق منهجية جديدة في الإدارة.

وذكرت أنه نظراً لما لمسناه من نجاح وأثر على مكتبنا فإنه يسعدنا بعد موافقة المساعدة للشؤون التعليمية أن ندرب كل المكاتب والإدارات على البرنامج من قبل فريق 6sigma في المكتب للوصول بهن من الحزام الأصفر ثم الأخضر حتى الحزام الأسود بإذن الله.

بعدها تم عرض فيديو عن مكتب التعليم غرب عرض فيه رؤيته ورسالته وأهم أهدافه وإنجازاته على مستوى المنطقة والمملكة، تلا العرض محاضرة للبروفيسور هاني العمري أستاذ إدارة عمليات الجودة الشاملة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وفي ختام اللقاء، دشّنت المساعدة للشؤون التعليمية مبادرة "مبرمجة نيوم" من وحدة الموهوبات بالمكتب، وهي مبادرة تهدف إلى تزويد الطالبات بالمعارف والمهارات اللازمة لموائمة سوق العمل المستقبلي.