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ارتفاع عدد مصابي "كورونا" في تونس إلى 114

25 إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد

سجلت تونس اليوم، 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 114.

وقال بيان لوزارة الصحة التونسية: أغلب الحالات المصابة في العاصمة تونس، تليها محافظة مدنين جنوب تونس، وتم شفاء حالة واحدة حتى الآن، ووفاة ثلاثة أشخاص بهذا الفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم حتى الآن إخضاع 15952 شخصًا للحجر الصحي الذاتي و5438 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، فيما لايزال 10514 تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

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ارتفاع عدد مصابي "كورونا" في تونس إلى 114
سبق

سجلت تونس اليوم، 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 114.

وقال بيان لوزارة الصحة التونسية: أغلب الحالات المصابة في العاصمة تونس، تليها محافظة مدنين جنوب تونس، وتم شفاء حالة واحدة حتى الآن، ووفاة ثلاثة أشخاص بهذا الفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم حتى الآن إخضاع 15952 شخصًا للحجر الصحي الذاتي و5438 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، فيما لايزال 10514 تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
04:18 PM

ارتفاع عدد مصابي "كورونا" في تونس إلى 114

25 إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت تونس اليوم، 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 114.

وقال بيان لوزارة الصحة التونسية: أغلب الحالات المصابة في العاصمة تونس، تليها محافظة مدنين جنوب تونس، وتم شفاء حالة واحدة حتى الآن، ووفاة ثلاثة أشخاص بهذا الفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم حتى الآن إخضاع 15952 شخصًا للحجر الصحي الذاتي و5438 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، فيما لايزال 10514 تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

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