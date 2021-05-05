"الشراحيلي" يعتمد 1060 مسجدًا ومصلى بجدة لإقامة صلاة عيد الفطر

دعا الأئمة والخطباء لضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية من فيروس كورونا

اعتمد مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد بن محمد الشراحيلي 1060 مسجدًا ومصلى بالمحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر بها.

وتفصيلًا، دعا "الشراحيلي" الأئمة والخطباء إلى التقيد بالاحترازات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، واعتماد ما نص عليه توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمُبلَغ لخطباء الجوامع والمصليات التي تقام بها صلاة العيد، بأن تكون الصلاة بعد شروق الشمس بربع ساعة.