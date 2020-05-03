النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 27011

"بر غميقة" بالليث تسلّم وحدة سكنية جاهزة لأرملة معاقة

حددت لها كفالة شهرية بقيمة 300 ريال

سلّمت جمعية البر الخيرية بمركز غميقة بمحافظة الليث وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة ومطبخ ودورة مياه، بعد أن تم تأثيثها بالكامل، لتكون سكناً خاصاً لامرأة معاقة وأرملة، وليس لها أبناء يقومون برعايتها، وكفالة شهرية بقيمة 300 ريال تبرع بها أحد فاعلي الخير، وذلك بإحدى القرى الواقعة في نطاق الجمعية وذلك ضمن مشروع "بعطائك تسعدهم".

ويأتي مشروع "بعطائك تسعدهم" ضمن مشاريع الخير التي تطلقها جمعية البر بمركز غميقة، والذي يهدف إلى مساعدة الأسر معدومة الدخل، ومساعدة الأرامل والمطلقات اللاتي لا يوجد لهن عائل.

كما يهدف إلى سداد إيجار الأسر غير القادرة على سداد إيجارات مساكنهم؛ لقلة وضعف الدخل، بالإضافة إلى توفير السلال الغذائية للأسر المحتاجة، وبناء وترميم المساكن للأسر المحتاجة والمتعففة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ منصور الجبيري أن الجمعية تسهم في قضاء حوائج المواطنين، ومساعدتهم والتيسير عليهم، وذلك بمشاركة المجتمع من رجال أعمال ومؤسسات وشركات وأفراد يسعى من خلالها الجميع إلى إسعاد هذه الأسر.

وتقدّم الجمعية عدة برامج منها الكفالة والغذاء والمسكن والعلاج منطلقة من واجبها الديني والوطني، ومستعينين بالله عز وجل ثم أهل البذل والإحسان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بر غميقة" بالليث تسلّم وحدة سكنية جاهزة لأرملة معاقة
سبق

سلّمت جمعية البر الخيرية بمركز غميقة بمحافظة الليث وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة ومطبخ ودورة مياه، بعد أن تم تأثيثها بالكامل، لتكون سكناً خاصاً لامرأة معاقة وأرملة، وليس لها أبناء يقومون برعايتها، وكفالة شهرية بقيمة 300 ريال تبرع بها أحد فاعلي الخير، وذلك بإحدى القرى الواقعة في نطاق الجمعية وذلك ضمن مشروع "بعطائك تسعدهم".

ويأتي مشروع "بعطائك تسعدهم" ضمن مشاريع الخير التي تطلقها جمعية البر بمركز غميقة، والذي يهدف إلى مساعدة الأسر معدومة الدخل، ومساعدة الأرامل والمطلقات اللاتي لا يوجد لهن عائل.

كما يهدف إلى سداد إيجار الأسر غير القادرة على سداد إيجارات مساكنهم؛ لقلة وضعف الدخل، بالإضافة إلى توفير السلال الغذائية للأسر المحتاجة، وبناء وترميم المساكن للأسر المحتاجة والمتعففة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ منصور الجبيري أن الجمعية تسهم في قضاء حوائج المواطنين، ومساعدتهم والتيسير عليهم، وذلك بمشاركة المجتمع من رجال أعمال ومؤسسات وشركات وأفراد يسعى من خلالها الجميع إلى إسعاد هذه الأسر.

وتقدّم الجمعية عدة برامج منها الكفالة والغذاء والمسكن والعلاج منطلقة من واجبها الديني والوطني، ومستعينين بالله عز وجل ثم أهل البذل والإحسان.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
04:16 PM

"بر غميقة" بالليث تسلّم وحدة سكنية جاهزة لأرملة معاقة

حددت لها كفالة شهرية بقيمة 300 ريال

A A A
عوض الفهمي - الليث
4
1,889

سلّمت جمعية البر الخيرية بمركز غميقة بمحافظة الليث وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة ومطبخ ودورة مياه، بعد أن تم تأثيثها بالكامل، لتكون سكناً خاصاً لامرأة معاقة وأرملة، وليس لها أبناء يقومون برعايتها، وكفالة شهرية بقيمة 300 ريال تبرع بها أحد فاعلي الخير، وذلك بإحدى القرى الواقعة في نطاق الجمعية وذلك ضمن مشروع "بعطائك تسعدهم".

ويأتي مشروع "بعطائك تسعدهم" ضمن مشاريع الخير التي تطلقها جمعية البر بمركز غميقة، والذي يهدف إلى مساعدة الأسر معدومة الدخل، ومساعدة الأرامل والمطلقات اللاتي لا يوجد لهن عائل.

كما يهدف إلى سداد إيجار الأسر غير القادرة على سداد إيجارات مساكنهم؛ لقلة وضعف الدخل، بالإضافة إلى توفير السلال الغذائية للأسر المحتاجة، وبناء وترميم المساكن للأسر المحتاجة والمتعففة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ منصور الجبيري أن الجمعية تسهم في قضاء حوائج المواطنين، ومساعدتهم والتيسير عليهم، وذلك بمشاركة المجتمع من رجال أعمال ومؤسسات وشركات وأفراد يسعى من خلالها الجميع إلى إسعاد هذه الأسر.

وتقدّم الجمعية عدة برامج منها الكفالة والغذاء والمسكن والعلاج منطلقة من واجبها الديني والوطني، ومستعينين بالله عز وجل ثم أهل البذل والإحسان.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,834
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,591
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,948
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,906

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة