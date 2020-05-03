"بر غميقة" بالليث تسلّم وحدة سكنية جاهزة لأرملة معاقة

حددت لها كفالة شهرية بقيمة 300 ريال

سلّمت جمعية البر الخيرية بمركز غميقة بمحافظة الليث وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة ومطبخ ودورة مياه، بعد أن تم تأثيثها بالكامل، لتكون سكناً خاصاً لامرأة معاقة وأرملة، وليس لها أبناء يقومون برعايتها، وكفالة شهرية بقيمة 300 ريال تبرع بها أحد فاعلي الخير، وذلك بإحدى القرى الواقعة في نطاق الجمعية وذلك ضمن مشروع "بعطائك تسعدهم".

ويأتي مشروع "بعطائك تسعدهم" ضمن مشاريع الخير التي تطلقها جمعية البر بمركز غميقة، والذي يهدف إلى مساعدة الأسر معدومة الدخل، ومساعدة الأرامل والمطلقات اللاتي لا يوجد لهن عائل.

كما يهدف إلى سداد إيجار الأسر غير القادرة على سداد إيجارات مساكنهم؛ لقلة وضعف الدخل، بالإضافة إلى توفير السلال الغذائية للأسر المحتاجة، وبناء وترميم المساكن للأسر المحتاجة والمتعففة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ منصور الجبيري أن الجمعية تسهم في قضاء حوائج المواطنين، ومساعدتهم والتيسير عليهم، وذلك بمشاركة المجتمع من رجال أعمال ومؤسسات وشركات وأفراد يسعى من خلالها الجميع إلى إسعاد هذه الأسر.

وتقدّم الجمعية عدة برامج منها الكفالة والغذاء والمسكن والعلاج منطلقة من واجبها الديني والوطني، ومستعينين بالله عز وجل ثم أهل البذل والإحسان.