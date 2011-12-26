وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظات: ينبع والعلا وبدر وخيبر تضمن أمطاراً رعدية.

"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على ينبع والعلا وبدر وخيبر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-26 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظات: ينبع والعلا وبدر وخيبر تضمن أمطاراً رعدية. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442 10:40 AM

"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على ينبع والعلا وبدر وخيبر قال: تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظات: ينبع والعلا وبدر وخيبر تضمن أمطاراً رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.