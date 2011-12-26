"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على ينبع والعلا وبدر وخيبر

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظات: ينبع والعلا وبدر وخيبر تضمن أمطاراً رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظات: ينبع والعلا وبدر وخيبر تضمن أمطاراً رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.الأرصاد حالة الطقس
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظات: ينبع والعلا وبدر وخيبر تضمن أمطاراً رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظات: ينبع والعلا وبدر وخيبر تضمن أمطاراً رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.