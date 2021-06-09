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مدير تعليم المخواة يرعى الندوة الحوارية لقسم الإعلام والاتصال

تحت عنوان "الخطط الدراسية الجديدة.. تطلعات وطن"

رعى مدير تعليم المخواة علي الجالوق، فعاليات الندوة الحوارية لقسم الإعلام والاتصال "عن بعد"، تحت عنوان "الخطط الدراسية الجديدة.. تطلعات وطن"، بحضور أكثر من 264 مشاركًا ومشاركة.

قدم الفعالية عميد كلية العلوم والآداب بالمخواة الدكتور علي بن عثمان الزندي، وأستاذ علم النفس المدرسي بكلية الدراسات التربوية العليا بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور محمد بن حسن المسعودي، والكاتبة الصحفية بصحيفة اليوم الدكتورة نورة الهديب.

تناولت الندوة التي أدارها مدير الإعلام والاتصال ناصر بن محمد العُمري، المناهج الدراسية الجديدة، واستشرفت أوراق العمل الإضافات التي ستحدثها من منظور تربوي وتعليمي.

وقال مدير التعليم بالمخواة علي الجالوق: إن التغيير نهج تستمده ‫وزارة التعليم من القيادة الرشيدة التي تقود تحولات هائلة، وهو حتمية تفرضها التغيرات المتسارعة.

وأوضح الدكتور محمد المسعودي أن وزارة التعليم فهمت المستقبل وواكبت ‫رؤية المملكة 2030.

وأعرب عن أمله بأن تستوعب المناهج الجديدة موضوعات مثل: المواطنة الرقمية والتربية الإعلامية والتربية الإيجابية، وأن تجد اهتمامًا يوازي تأثيرها.

فيما تحدثت الدكتورة نورة الهديب عن إيجابيات تدريس مهارات التفكير بالقول: إنها ستساعد الطفل على تفعيل وظائف عقله، مضيفة أن مادة الدفاع عن النفس تساعد على فهم السلوك المعرفي بما يخلق أجيالًا تدافع عن هويتها.

وبيّن الدكتور علي بن عثمان الزندي أن التحول نحو الفصول الدراسية الثلاثة نقلة نوعية تستوعب التغييرات الهائلة التي يعيشها جيل اليوم.

‏وأكد مدير تعليم رجال ألمع الدكتور أحمد بن خصران العُمري، خلال المداخلات، أن ‫التقويم الدراسي الجديد خطوة مهمة جدًّا، وعلينا أن ننتظر المزيد من الخطوات القادمة، ونتوقعها حتى نستطيع الوصول إلى المنافسة عالميًّا مع الدول المتقدمة في مجال التعليم.

وقال: إن خطوات التغيير هذه جاءت في وقتها، مثمنًا جهود الوزارة في هذا المجال.

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مدير تعليم المخواة يرعى الندوة الحوارية لقسم الإعلام والاتصال
سبق

رعى مدير تعليم المخواة علي الجالوق، فعاليات الندوة الحوارية لقسم الإعلام والاتصال "عن بعد"، تحت عنوان "الخطط الدراسية الجديدة.. تطلعات وطن"، بحضور أكثر من 264 مشاركًا ومشاركة.

قدم الفعالية عميد كلية العلوم والآداب بالمخواة الدكتور علي بن عثمان الزندي، وأستاذ علم النفس المدرسي بكلية الدراسات التربوية العليا بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور محمد بن حسن المسعودي، والكاتبة الصحفية بصحيفة اليوم الدكتورة نورة الهديب.

تناولت الندوة التي أدارها مدير الإعلام والاتصال ناصر بن محمد العُمري، المناهج الدراسية الجديدة، واستشرفت أوراق العمل الإضافات التي ستحدثها من منظور تربوي وتعليمي.

وقال مدير التعليم بالمخواة علي الجالوق: إن التغيير نهج تستمده ‫وزارة التعليم من القيادة الرشيدة التي تقود تحولات هائلة، وهو حتمية تفرضها التغيرات المتسارعة.

وأوضح الدكتور محمد المسعودي أن وزارة التعليم فهمت المستقبل وواكبت ‫رؤية المملكة 2030.

وأعرب عن أمله بأن تستوعب المناهج الجديدة موضوعات مثل: المواطنة الرقمية والتربية الإعلامية والتربية الإيجابية، وأن تجد اهتمامًا يوازي تأثيرها.

فيما تحدثت الدكتورة نورة الهديب عن إيجابيات تدريس مهارات التفكير بالقول: إنها ستساعد الطفل على تفعيل وظائف عقله، مضيفة أن مادة الدفاع عن النفس تساعد على فهم السلوك المعرفي بما يخلق أجيالًا تدافع عن هويتها.

وبيّن الدكتور علي بن عثمان الزندي أن التحول نحو الفصول الدراسية الثلاثة نقلة نوعية تستوعب التغييرات الهائلة التي يعيشها جيل اليوم.

‏وأكد مدير تعليم رجال ألمع الدكتور أحمد بن خصران العُمري، خلال المداخلات، أن ‫التقويم الدراسي الجديد خطوة مهمة جدًّا، وعلينا أن ننتظر المزيد من الخطوات القادمة، ونتوقعها حتى نستطيع الوصول إلى المنافسة عالميًّا مع الدول المتقدمة في مجال التعليم.

وقال: إن خطوات التغيير هذه جاءت في وقتها، مثمنًا جهود الوزارة في هذا المجال.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
06:37 PM

مدير تعليم المخواة يرعى الندوة الحوارية لقسم الإعلام والاتصال

تحت عنوان "الخطط الدراسية الجديدة.. تطلعات وطن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - المخواة
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رعى مدير تعليم المخواة علي الجالوق، فعاليات الندوة الحوارية لقسم الإعلام والاتصال "عن بعد"، تحت عنوان "الخطط الدراسية الجديدة.. تطلعات وطن"، بحضور أكثر من 264 مشاركًا ومشاركة.

قدم الفعالية عميد كلية العلوم والآداب بالمخواة الدكتور علي بن عثمان الزندي، وأستاذ علم النفس المدرسي بكلية الدراسات التربوية العليا بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور محمد بن حسن المسعودي، والكاتبة الصحفية بصحيفة اليوم الدكتورة نورة الهديب.

تناولت الندوة التي أدارها مدير الإعلام والاتصال ناصر بن محمد العُمري، المناهج الدراسية الجديدة، واستشرفت أوراق العمل الإضافات التي ستحدثها من منظور تربوي وتعليمي.

وقال مدير التعليم بالمخواة علي الجالوق: إن التغيير نهج تستمده ‫وزارة التعليم من القيادة الرشيدة التي تقود تحولات هائلة، وهو حتمية تفرضها التغيرات المتسارعة.

وأوضح الدكتور محمد المسعودي أن وزارة التعليم فهمت المستقبل وواكبت ‫رؤية المملكة 2030.

وأعرب عن أمله بأن تستوعب المناهج الجديدة موضوعات مثل: المواطنة الرقمية والتربية الإعلامية والتربية الإيجابية، وأن تجد اهتمامًا يوازي تأثيرها.

فيما تحدثت الدكتورة نورة الهديب عن إيجابيات تدريس مهارات التفكير بالقول: إنها ستساعد الطفل على تفعيل وظائف عقله، مضيفة أن مادة الدفاع عن النفس تساعد على فهم السلوك المعرفي بما يخلق أجيالًا تدافع عن هويتها.

وبيّن الدكتور علي بن عثمان الزندي أن التحول نحو الفصول الدراسية الثلاثة نقلة نوعية تستوعب التغييرات الهائلة التي يعيشها جيل اليوم.

‏وأكد مدير تعليم رجال ألمع الدكتور أحمد بن خصران العُمري، خلال المداخلات، أن ‫التقويم الدراسي الجديد خطوة مهمة جدًّا، وعلينا أن ننتظر المزيد من الخطوات القادمة، ونتوقعها حتى نستطيع الوصول إلى المنافسة عالميًّا مع الدول المتقدمة في مجال التعليم.

وقال: إن خطوات التغيير هذه جاءت في وقتها، مثمنًا جهود الوزارة في هذا المجال.

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