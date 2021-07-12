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قبل مواجهة التعاون الودية.. الهلال يخسر خدمات الثلاثي

أكمل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، جاهزيته لخوض أولى مبارياته الودية أمام نظيره التعاون، الاثنين، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في الرابع من أغسطس المقبل.

وتواجد محمد الشلهوب وسلمان الفرج، والحارس عبدالله المعيوف، في عيادة النادي نظير تعرضهم لكدمات.
واشتمل المران على تدريبات الجري حول الملعب، ومن ثم شرح المدرب الروماني "رازفان " خططه للمباراة الودية قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل مواجهة التعاون الودية.. الهلال يخسر خدمات الثلاثي
سبق

أكمل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، جاهزيته لخوض أولى مبارياته الودية أمام نظيره التعاون، الاثنين، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في الرابع من أغسطس المقبل.

وتواجد محمد الشلهوب وسلمان الفرج، والحارس عبدالله المعيوف، في عيادة النادي نظير تعرضهم لكدمات.
واشتمل المران على تدريبات الجري حول الملعب، ومن ثم شرح المدرب الروماني "رازفان " خططه للمباراة الودية قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
11:04 PM

قبل مواجهة التعاون الودية.. الهلال يخسر خدمات الثلاثي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكمل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، جاهزيته لخوض أولى مبارياته الودية أمام نظيره التعاون، الاثنين، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في الرابع من أغسطس المقبل.

وتواجد محمد الشلهوب وسلمان الفرج، والحارس عبدالله المعيوف، في عيادة النادي نظير تعرضهم لكدمات.
واشتمل المران على تدريبات الجري حول الملعب، ومن ثم شرح المدرب الروماني "رازفان " خططه للمباراة الودية قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

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