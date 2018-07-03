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مدير تعليم صبيا يعتمد حركة نقل المعلمين والمعلمات ‎للعام الدراسي الجديد

شملت 713 معلماً بنسبة 20% للبنين و38% للبنات..الاطلاع عليها عبر "نور"

دشن مدير تعليم صبيا، ضيف الله بن علي الحازمي، ظهر اليوم، حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439 /1440هـ ،و بلغ عدد المتقدمين والمتقدمات للحركة 2912 معلمًا ومعلمة، تم نقل 713 منهم حيث بلغت نسبتها 20% للبنين و38% للبنات .

وقدّم مدير التعليم تهنئته للمعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم في حركة النقل، وتمنى للذين لم تشملهم الحركة هذا العام أن تتاح لهم الفرصة العام المقبل، مقدماً شكره للمساعد للشؤون المدرسية، ولقسم شؤون المعلمين، ولجنة الحركة، على الجهود الكبيرة والمخلصة.

وأشار المساعد للشؤون المدرسية، ربيع بن مهدي عطية، إلى ان الدور الكبير للحركة في تحقيق الاستقرار النفسي والأسري للمعلم والمعلمة؛ ما يدفعهما إلى العطاء والبذل بكامل طاقتهما، ويساعدهما على أداء رسالتهما التربوية والتعليمية مع الطلاب والطالبات بكل يُسر وسهولة.

وأكد مدير إدارة شؤون المعلمين، عبد الرحمن كميت، أن الوزارة تسعى من وراء حركة النقل الداخلية والخارجية إلى تحقيق أعلى مستوى من الراحة والانسجام؛ لما لهما من أثر بالغ في الميدان التربوي بقطاعَي البنين والبنات.

وشكر "الكميت" منسوبي ومنسوبات شؤون المعلمين والمعلمات، وكافة أعضاء لجنة الحركة في القطاعين؛ نظير جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال الأيام الماضية في سبيل تحقيق رغبات المتقدمين والمتقدمات لها.

وبيّنت الإدارة أنه يمكن الاطلاع على نتيجة حركة النقل الداخلي من خلال الرابطين التاليين، أو عبر الحسابات الشخصية في برنامج نور.
حركة النقل بنين: https://goo.gl/UumyvE

حركة النقل بنات: https://goo.gl/pi1jqN

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير تعليم صبيا يعتمد حركة نقل المعلمين والمعلمات ‎للعام الدراسي الجديد
سبق

دشن مدير تعليم صبيا، ضيف الله بن علي الحازمي، ظهر اليوم، حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439 /1440هـ ،و بلغ عدد المتقدمين والمتقدمات للحركة 2912 معلمًا ومعلمة، تم نقل 713 منهم حيث بلغت نسبتها 20% للبنين و38% للبنات .

وقدّم مدير التعليم تهنئته للمعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم في حركة النقل، وتمنى للذين لم تشملهم الحركة هذا العام أن تتاح لهم الفرصة العام المقبل، مقدماً شكره للمساعد للشؤون المدرسية، ولقسم شؤون المعلمين، ولجنة الحركة، على الجهود الكبيرة والمخلصة.

وأشار المساعد للشؤون المدرسية، ربيع بن مهدي عطية، إلى ان الدور الكبير للحركة في تحقيق الاستقرار النفسي والأسري للمعلم والمعلمة؛ ما يدفعهما إلى العطاء والبذل بكامل طاقتهما، ويساعدهما على أداء رسالتهما التربوية والتعليمية مع الطلاب والطالبات بكل يُسر وسهولة.

وأكد مدير إدارة شؤون المعلمين، عبد الرحمن كميت، أن الوزارة تسعى من وراء حركة النقل الداخلية والخارجية إلى تحقيق أعلى مستوى من الراحة والانسجام؛ لما لهما من أثر بالغ في الميدان التربوي بقطاعَي البنين والبنات.

وشكر "الكميت" منسوبي ومنسوبات شؤون المعلمين والمعلمات، وكافة أعضاء لجنة الحركة في القطاعين؛ نظير جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال الأيام الماضية في سبيل تحقيق رغبات المتقدمين والمتقدمات لها.

وبيّنت الإدارة أنه يمكن الاطلاع على نتيجة حركة النقل الداخلي من خلال الرابطين التاليين، أو عبر الحسابات الشخصية في برنامج نور.
حركة النقل بنين: https://goo.gl/UumyvE

حركة النقل بنات: https://goo.gl/pi1jqN

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
02:37 PM

مدير تعليم صبيا يعتمد حركة نقل المعلمين والمعلمات ‎للعام الدراسي الجديد

شملت 713 معلماً بنسبة 20% للبنين و38% للبنات..الاطلاع عليها عبر "نور"

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
0
714

دشن مدير تعليم صبيا، ضيف الله بن علي الحازمي، ظهر اليوم، حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439 /1440هـ ،و بلغ عدد المتقدمين والمتقدمات للحركة 2912 معلمًا ومعلمة، تم نقل 713 منهم حيث بلغت نسبتها 20% للبنين و38% للبنات .

وقدّم مدير التعليم تهنئته للمعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم في حركة النقل، وتمنى للذين لم تشملهم الحركة هذا العام أن تتاح لهم الفرصة العام المقبل، مقدماً شكره للمساعد للشؤون المدرسية، ولقسم شؤون المعلمين، ولجنة الحركة، على الجهود الكبيرة والمخلصة.

وأشار المساعد للشؤون المدرسية، ربيع بن مهدي عطية، إلى ان الدور الكبير للحركة في تحقيق الاستقرار النفسي والأسري للمعلم والمعلمة؛ ما يدفعهما إلى العطاء والبذل بكامل طاقتهما، ويساعدهما على أداء رسالتهما التربوية والتعليمية مع الطلاب والطالبات بكل يُسر وسهولة.

وأكد مدير إدارة شؤون المعلمين، عبد الرحمن كميت، أن الوزارة تسعى من وراء حركة النقل الداخلية والخارجية إلى تحقيق أعلى مستوى من الراحة والانسجام؛ لما لهما من أثر بالغ في الميدان التربوي بقطاعَي البنين والبنات.

وشكر "الكميت" منسوبي ومنسوبات شؤون المعلمين والمعلمات، وكافة أعضاء لجنة الحركة في القطاعين؛ نظير جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال الأيام الماضية في سبيل تحقيق رغبات المتقدمين والمتقدمات لها.

وبيّنت الإدارة أنه يمكن الاطلاع على نتيجة حركة النقل الداخلي من خلال الرابطين التاليين، أو عبر الحسابات الشخصية في برنامج نور.
حركة النقل بنين: https://goo.gl/UumyvE

حركة النقل بنات: https://goo.gl/pi1jqN

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