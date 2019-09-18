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الدوسري يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال والاتحاد

ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم فريق الهلال سالم الدوسري جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد والتي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019م .

ويأتي تتويج الدوسري بالجائزة نظير مساهمته بتأهل الهلال إلى دور نصف نهائي المسابقة بتسجيله الهدف الثاني باللقاء الذي انتهى لمصلحة الهلال (3-1) كما أسهم في صناعة الهدف الأول الذي سجله زميله بالفريق كاريلو.

يُشار إلى أن الهلال سيقابل في دور نصف النهائي فريق السد القطري المتأهل سلفًا على حساب النصر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-3).

حيث ستُقام مباراة الذهاب في الأول من أكتوبر المقبل على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، بينما يُقام لقاء الإياب في 22 أكتوبر على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الدوسري يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال والاتحاد
سبق

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم فريق الهلال سالم الدوسري جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد والتي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019م .

ويأتي تتويج الدوسري بالجائزة نظير مساهمته بتأهل الهلال إلى دور نصف نهائي المسابقة بتسجيله الهدف الثاني باللقاء الذي انتهى لمصلحة الهلال (3-1) كما أسهم في صناعة الهدف الأول الذي سجله زميله بالفريق كاريلو.

يُشار إلى أن الهلال سيقابل في دور نصف النهائي فريق السد القطري المتأهل سلفًا على حساب النصر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-3).

حيث ستُقام مباراة الذهاب في الأول من أكتوبر المقبل على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، بينما يُقام لقاء الإياب في 22 أكتوبر على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
11:04 PM

الدوسري يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال والاتحاد

ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم فريق الهلال سالم الدوسري جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد والتي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019م .

ويأتي تتويج الدوسري بالجائزة نظير مساهمته بتأهل الهلال إلى دور نصف نهائي المسابقة بتسجيله الهدف الثاني باللقاء الذي انتهى لمصلحة الهلال (3-1) كما أسهم في صناعة الهدف الأول الذي سجله زميله بالفريق كاريلو.

يُشار إلى أن الهلال سيقابل في دور نصف النهائي فريق السد القطري المتأهل سلفًا على حساب النصر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-3).

حيث ستُقام مباراة الذهاب في الأول من أكتوبر المقبل على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، بينما يُقام لقاء الإياب في 22 أكتوبر على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

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