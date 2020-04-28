الأرقام الفعلية أعلى.. حصيلة "كورونا" في هولندا ترتفع إلى 38.416
عدد الوفيات بلغ 4.566
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" في هولندا، اليوم الثلاثاء، بواقع 171 حالة إلى 38416، منها 48 حالة وفاة جديدة، بحسب ما ذكرت سلطات "الصحة".
وأوضح المعهد الهولندي للصحة العامة في تحديثه اليومي أن عدد الوفيات بأنحاء البلاد وصل إلى 4566، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار المعهد إلى أنه يعلن الحالات المؤكدة فقط، وأن الأرقام الفعلية أعلى.
فيروس كورونا الجديد
الأرقام الفعلية أعلى.. حصيلة "كورونا" في هولندا ترتفع إلى 38.416
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-28
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" في هولندا، اليوم الثلاثاء، بواقع 171 حالة إلى 38416، منها 48 حالة وفاة جديدة، بحسب ما ذكرت سلطات "الصحة".
وأوضح المعهد الهولندي للصحة العامة في تحديثه اليومي أن عدد الوفيات بأنحاء البلاد وصل إلى 4566، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار المعهد إلى أنه يعلن الحالات المؤكدة فقط، وأن الأرقام الفعلية أعلى.
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
05:27 PM
الأرقام الفعلية أعلى.. حصيلة "كورونا" في هولندا ترتفع إلى 38.416
عدد الوفيات بلغ 4.566
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" في هولندا، اليوم الثلاثاء، بواقع 171 حالة إلى 38416، منها 48 حالة وفاة جديدة، بحسب ما ذكرت سلطات "الصحة".
وأوضح المعهد الهولندي للصحة العامة في تحديثه اليومي أن عدد الوفيات بأنحاء البلاد وصل إلى 4566، وفقاً لـ"رويترز".
وأشار المعهد إلى أنه يعلن الحالات المؤكدة فقط، وأن الأرقام الفعلية أعلى.