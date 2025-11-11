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شاهد.. رئيس "الشورى: خطاب الملك منهاج عمل للمجلس والأجهزة الحكومية

أشار إلى أن محتواه سيحدد سياسة المملكة الداخلية والخارجية في الفترة المقبلة

أكد رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ، أن المجلس يتشرف اليوم بالاستماع إلى الخطاب الملكي الكريم الذي يتفضل به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، والذي يعتبر منهاج عمل للمجلس والأجهزة الحكومية.

وقال "آل الشيخ" في مقطع فيديو بثه اليوم حساب الشورى على "تويتر": هذا الخطاب يحتوي على مضامين لبيان سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: أودّ أن أؤكد أن صدور الأمر الملكي الكريم بإعادة تكوين مجلس الشورى في دورته الثامنة يمثل إضافة مميزة لمسيرة المجلس؛ لما اتسم به من حكمة الاختيار وتنوّع التخصصات والخبرات العلمية والعملية من كل فئات المجتمع لتجتمع تحت قبة الشورى؛ من أجل المشاركة في رسم سياسة الدولة وصياغة خططها التنموية.

رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. رئيس "الشورى: خطاب الملك منهاج عمل للمجلس والأجهزة الحكومية
سبق

أكد رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ، أن المجلس يتشرف اليوم بالاستماع إلى الخطاب الملكي الكريم الذي يتفضل به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، والذي يعتبر منهاج عمل للمجلس والأجهزة الحكومية.

وقال "آل الشيخ" في مقطع فيديو بثه اليوم حساب الشورى على "تويتر": هذا الخطاب يحتوي على مضامين لبيان سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: أودّ أن أؤكد أن صدور الأمر الملكي الكريم بإعادة تكوين مجلس الشورى في دورته الثامنة يمثل إضافة مميزة لمسيرة المجلس؛ لما اتسم به من حكمة الاختيار وتنوّع التخصصات والخبرات العلمية والعملية من كل فئات المجتمع لتجتمع تحت قبة الشورى؛ من أجل المشاركة في رسم سياسة الدولة وصياغة خططها التنموية.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
02:56 PM

شاهد.. رئيس "الشورى: خطاب الملك منهاج عمل للمجلس والأجهزة الحكومية

أشار إلى أن محتواه سيحدد سياسة المملكة الداخلية والخارجية في الفترة المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ، أن المجلس يتشرف اليوم بالاستماع إلى الخطاب الملكي الكريم الذي يتفضل به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، والذي يعتبر منهاج عمل للمجلس والأجهزة الحكومية.

وقال "آل الشيخ" في مقطع فيديو بثه اليوم حساب الشورى على "تويتر": هذا الخطاب يحتوي على مضامين لبيان سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: أودّ أن أؤكد أن صدور الأمر الملكي الكريم بإعادة تكوين مجلس الشورى في دورته الثامنة يمثل إضافة مميزة لمسيرة المجلس؛ لما اتسم به من حكمة الاختيار وتنوّع التخصصات والخبرات العلمية والعملية من كل فئات المجتمع لتجتمع تحت قبة الشورى؛ من أجل المشاركة في رسم سياسة الدولة وصياغة خططها التنموية.

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