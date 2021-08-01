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مشتل رفحاء ينتج أكثر من 32 ألف شجرة هذا الموسم لتأمين احتياج البلدية

تشديد على ضرورة المحافظة على الحدائق العامة والساحات والمماشي الرياضية

أنتج المشتل الزراعي لبلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية هذا الموسم 32.300 شجرة متنوعة شملت السرو الإيطالي، ونخيل الواشنطنيا، وشجيرة لواريا، وشجرة تيكوما، وفرشة الزجاج، وإيتكس، والسدر البلدي والطلح والغاف.

وأوضح رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة خلال جولته التفقدية لمشتل البلدية اليوم، أن البلدية تَبنت مبادرة واختيار الأنواع النباتية المتأقلمة مع الظروف البيئية بالمنطقة، مع انتهاج الأسس والضوابط العلمية للتشجير، ومواصلة البلدية تنفيذ "الإكثار الخضري"، حيث انتج المشتل في البيوت المحمية لهذا الموسم 32.300 شجرة متنوعة لتأمين احتياج البلدية لتحسين وتجميل الشوارع والحدائق والميادين العامة.

وشدد على ضرورة المحافظة على الحدائق العامة والساحات البلدية والمماشي الرياضية والجزر الوسطية، بما يسهم في إبراز الناحية الجمالية للمحافظة، وزيادة أعداد الأشجار والأزهار المزروعة، تحقيقًا لاتجاه البلدية نحو أنسنة المحافظة.

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مشتل رفحاء ينتج أكثر من 32 ألف شجرة هذا الموسم لتأمين احتياج البلدية
سبق

أنتج المشتل الزراعي لبلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية هذا الموسم 32.300 شجرة متنوعة شملت السرو الإيطالي، ونخيل الواشنطنيا، وشجيرة لواريا، وشجرة تيكوما، وفرشة الزجاج، وإيتكس، والسدر البلدي والطلح والغاف.

وأوضح رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة خلال جولته التفقدية لمشتل البلدية اليوم، أن البلدية تَبنت مبادرة واختيار الأنواع النباتية المتأقلمة مع الظروف البيئية بالمنطقة، مع انتهاج الأسس والضوابط العلمية للتشجير، ومواصلة البلدية تنفيذ "الإكثار الخضري"، حيث انتج المشتل في البيوت المحمية لهذا الموسم 32.300 شجرة متنوعة لتأمين احتياج البلدية لتحسين وتجميل الشوارع والحدائق والميادين العامة.

وشدد على ضرورة المحافظة على الحدائق العامة والساحات البلدية والمماشي الرياضية والجزر الوسطية، بما يسهم في إبراز الناحية الجمالية للمحافظة، وزيادة أعداد الأشجار والأزهار المزروعة، تحقيقًا لاتجاه البلدية نحو أنسنة المحافظة.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
02:09 PM

مشتل رفحاء ينتج أكثر من 32 ألف شجرة هذا الموسم لتأمين احتياج البلدية

تشديد على ضرورة المحافظة على الحدائق العامة والساحات والمماشي الرياضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رفحاء
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أنتج المشتل الزراعي لبلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية هذا الموسم 32.300 شجرة متنوعة شملت السرو الإيطالي، ونخيل الواشنطنيا، وشجيرة لواريا، وشجرة تيكوما، وفرشة الزجاج، وإيتكس، والسدر البلدي والطلح والغاف.

وأوضح رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة خلال جولته التفقدية لمشتل البلدية اليوم، أن البلدية تَبنت مبادرة واختيار الأنواع النباتية المتأقلمة مع الظروف البيئية بالمنطقة، مع انتهاج الأسس والضوابط العلمية للتشجير، ومواصلة البلدية تنفيذ "الإكثار الخضري"، حيث انتج المشتل في البيوت المحمية لهذا الموسم 32.300 شجرة متنوعة لتأمين احتياج البلدية لتحسين وتجميل الشوارع والحدائق والميادين العامة.

وشدد على ضرورة المحافظة على الحدائق العامة والساحات البلدية والمماشي الرياضية والجزر الوسطية، بما يسهم في إبراز الناحية الجمالية للمحافظة، وزيادة أعداد الأشجار والأزهار المزروعة، تحقيقًا لاتجاه البلدية نحو أنسنة المحافظة.

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