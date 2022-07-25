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"تعليم جازان" يستعد للعام الدراسي المقبل بتوزيع المقررات الدراسية

صفحي : إدارة المستودعات بدأت التوزيع بمكاتب الحد الجنوبي

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مطلع الأسبوع الحالي في ترحيل المقررات الدراسية لمكاتب التعليم بمحافظات المنطقة تمهيدًا لتوزيعها على المدارس قبل وقت كافٍ من بدء العام الدراسي.

وأشاد مدير عام التعليم بالمنطقة ياسر بن فتح الدين دويري بجهود العاملين في المستودعات المركزية والذين يبذلون جهودًا كبيرة لإيصال المقررات للمكاتب في وقت قياسي ومناسب قبل انطلاقة العام على الرغم من الأحوال المناخية التي تمر بها المنطقة، مضيفًا أن الإدارة سخرت كل جهودها للاستعداد مبكرًا للعام الدراسي ويأتي إيصال المقررات للمكاتب كأحد خطوط العمل في الاستعداد مع صيانة المدارس والانتهاء من التشكيلات المدرسية والإشرافية وسد احتياج المدارس من المعلمين وتجهيز مرافق المدارس وغيرها من خطوط العمل في الميدان، معبرًا عن فخره واعتزازه بمنظومة العمل في لجان متابعة الاستعداد للعام المقبل والذين يبذلون جهودًا كبيرة داخل أوقات العمل الرسمية وخارجه، متمنيًا للجميع التوفيق.

وأوضح المشرف على الخدمات المساندة أبوطالب صفحي أن إدارة المستودعات بدأت بمكاتب التعليم بالحد الجنوبي وسينتهي إيصال المقررات لها مع نهاية هذا الأسبوع فيما سيتم إيصال المقررات لبقية مكاتب التعليم مطلع الأسبوع المقبل وفق خطة عمل وإستراتيجية تضمن وصول المقررات في وقت مناسب، مثنيًا على جهود منسوبي المستودعات وقسم المقررات ومنسوبي مكاتب التعليم الذين يعملون على فترتين يوميًا حرصًا على الاستعداد الجيد للعام الدراسي القادم، مقدمًا شكره للمدير العام للتعليم على متابعته وحرصه ودعمه الدائم لكل منسوبي الإدارة.

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"تعليم جازان" يستعد للعام الدراسي المقبل بتوزيع المقررات الدراسية
سبق

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مطلع الأسبوع الحالي في ترحيل المقررات الدراسية لمكاتب التعليم بمحافظات المنطقة تمهيدًا لتوزيعها على المدارس قبل وقت كافٍ من بدء العام الدراسي.

وأشاد مدير عام التعليم بالمنطقة ياسر بن فتح الدين دويري بجهود العاملين في المستودعات المركزية والذين يبذلون جهودًا كبيرة لإيصال المقررات للمكاتب في وقت قياسي ومناسب قبل انطلاقة العام على الرغم من الأحوال المناخية التي تمر بها المنطقة، مضيفًا أن الإدارة سخرت كل جهودها للاستعداد مبكرًا للعام الدراسي ويأتي إيصال المقررات للمكاتب كأحد خطوط العمل في الاستعداد مع صيانة المدارس والانتهاء من التشكيلات المدرسية والإشرافية وسد احتياج المدارس من المعلمين وتجهيز مرافق المدارس وغيرها من خطوط العمل في الميدان، معبرًا عن فخره واعتزازه بمنظومة العمل في لجان متابعة الاستعداد للعام المقبل والذين يبذلون جهودًا كبيرة داخل أوقات العمل الرسمية وخارجه، متمنيًا للجميع التوفيق.

وأوضح المشرف على الخدمات المساندة أبوطالب صفحي أن إدارة المستودعات بدأت بمكاتب التعليم بالحد الجنوبي وسينتهي إيصال المقررات لها مع نهاية هذا الأسبوع فيما سيتم إيصال المقررات لبقية مكاتب التعليم مطلع الأسبوع المقبل وفق خطة عمل وإستراتيجية تضمن وصول المقررات في وقت مناسب، مثنيًا على جهود منسوبي المستودعات وقسم المقررات ومنسوبي مكاتب التعليم الذين يعملون على فترتين يوميًا حرصًا على الاستعداد الجيد للعام الدراسي القادم، مقدمًا شكره للمدير العام للتعليم على متابعته وحرصه ودعمه الدائم لكل منسوبي الإدارة.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
10:55 PM

"تعليم جازان" يستعد للعام الدراسي المقبل بتوزيع المقررات الدراسية

صفحي : إدارة المستودعات بدأت التوزيع بمكاتب الحد الجنوبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مطلع الأسبوع الحالي في ترحيل المقررات الدراسية لمكاتب التعليم بمحافظات المنطقة تمهيدًا لتوزيعها على المدارس قبل وقت كافٍ من بدء العام الدراسي.

وأشاد مدير عام التعليم بالمنطقة ياسر بن فتح الدين دويري بجهود العاملين في المستودعات المركزية والذين يبذلون جهودًا كبيرة لإيصال المقررات للمكاتب في وقت قياسي ومناسب قبل انطلاقة العام على الرغم من الأحوال المناخية التي تمر بها المنطقة، مضيفًا أن الإدارة سخرت كل جهودها للاستعداد مبكرًا للعام الدراسي ويأتي إيصال المقررات للمكاتب كأحد خطوط العمل في الاستعداد مع صيانة المدارس والانتهاء من التشكيلات المدرسية والإشرافية وسد احتياج المدارس من المعلمين وتجهيز مرافق المدارس وغيرها من خطوط العمل في الميدان، معبرًا عن فخره واعتزازه بمنظومة العمل في لجان متابعة الاستعداد للعام المقبل والذين يبذلون جهودًا كبيرة داخل أوقات العمل الرسمية وخارجه، متمنيًا للجميع التوفيق.

وأوضح المشرف على الخدمات المساندة أبوطالب صفحي أن إدارة المستودعات بدأت بمكاتب التعليم بالحد الجنوبي وسينتهي إيصال المقررات لها مع نهاية هذا الأسبوع فيما سيتم إيصال المقررات لبقية مكاتب التعليم مطلع الأسبوع المقبل وفق خطة عمل وإستراتيجية تضمن وصول المقررات في وقت مناسب، مثنيًا على جهود منسوبي المستودعات وقسم المقررات ومنسوبي مكاتب التعليم الذين يعملون على فترتين يوميًا حرصًا على الاستعداد الجيد للعام الدراسي القادم، مقدمًا شكره للمدير العام للتعليم على متابعته وحرصه ودعمه الدائم لكل منسوبي الإدارة.

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