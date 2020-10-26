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"الصحة" تعلن الفائزين بجائزة "وعي" في موسمها "4".. السبت

تهدف إلى تحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي لتعزيز الوقاية

أعلنت وزارة الصحة أن يوم السبت المقبل 31 أكتوبر، هو موعد إعلان أسماء الفائزين بجائزة وعي 2020 في موسمها الرابع، وذلك خلال حلقة تلفزيونية سيتم تخصيصها وبثها على قناة MBC 1، نظراً للظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا.

يُذكر أن جائزة "وعي" تُعد إحدى مبادرات "الصحة"، وتهدف إلى تحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي؛ لتعزيز الوقاية، والحد من الإصابة بالأمراض، وزيادة النشاط، والإنتاج الوظيفي وتعزيز الصحة في بيئات العمل.

وتهدف الجائزة إلى رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين بمجال التوعية على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائزاً.

وتشمل الجائزة 5 مسارات "الفيلم القصير، التصوير الإعلاني، الإنفوجرافيك، الموشن جرافيك"، إضافة إلى مسار الجهات للحصول على لقب (أفضل مبادرة صحية).

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن الفائزين بجائزة "وعي" في موسمها "4".. السبت
سبق

أعلنت وزارة الصحة أن يوم السبت المقبل 31 أكتوبر، هو موعد إعلان أسماء الفائزين بجائزة وعي 2020 في موسمها الرابع، وذلك خلال حلقة تلفزيونية سيتم تخصيصها وبثها على قناة MBC 1، نظراً للظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا.

يُذكر أن جائزة "وعي" تُعد إحدى مبادرات "الصحة"، وتهدف إلى تحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي؛ لتعزيز الوقاية، والحد من الإصابة بالأمراض، وزيادة النشاط، والإنتاج الوظيفي وتعزيز الصحة في بيئات العمل.

وتهدف الجائزة إلى رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين بمجال التوعية على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائزاً.

وتشمل الجائزة 5 مسارات "الفيلم القصير، التصوير الإعلاني، الإنفوجرافيك، الموشن جرافيك"، إضافة إلى مسار الجهات للحصول على لقب (أفضل مبادرة صحية).

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
01:21 PM

"الصحة" تعلن الفائزين بجائزة "وعي" في موسمها "4".. السبت

تهدف إلى تحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي لتعزيز الوقاية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة أن يوم السبت المقبل 31 أكتوبر، هو موعد إعلان أسماء الفائزين بجائزة وعي 2020 في موسمها الرابع، وذلك خلال حلقة تلفزيونية سيتم تخصيصها وبثها على قناة MBC 1، نظراً للظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا.

يُذكر أن جائزة "وعي" تُعد إحدى مبادرات "الصحة"، وتهدف إلى تحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي؛ لتعزيز الوقاية، والحد من الإصابة بالأمراض، وزيادة النشاط، والإنتاج الوظيفي وتعزيز الصحة في بيئات العمل.

وتهدف الجائزة إلى رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين بمجال التوعية على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائزاً.

وتشمل الجائزة 5 مسارات "الفيلم القصير، التصوير الإعلاني، الإنفوجرافيك، الموشن جرافيك"، إضافة إلى مسار الجهات للحصول على لقب (أفضل مبادرة صحية).

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