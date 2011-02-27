السومة يشارك في تدريبات الأهلي .. وإصابة مؤمن بخلع في الكتف

استأنف فريق الأهلي الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لمواجهة التعاون في الجولة ٢٣ من الدوري السعودي للمحترفين.

وبدأت الحصة التدريبية باجتماع للمدرب ريبيروف باللاعبين شدد من خلاله على أهمية المرحلة المقبلة في جميع البطولات التي ينافس عليها الفريق.

وأدت المجموعة التي شاركت في لقاء الفيحاء الماضي تدريبًا استرجاعيًا فيما أجرى بقية اللاعبين تدريبات تنافسية وتكتيكية.

وشهدت التدريبات مشاركة عمر السومة بعد انتهاء برنامجه التأهيلي فيما كشفت الأشعة تعرض مؤمن زكريا لخلع في الكتف تلقى على إثره العلاج اللازم.